ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перешли на новый уровень: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют совместное будущее

Новина українською →
США, Среда 02 июня 2021 18:24
Перешли на новый уровень: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют совместное будущее Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек совсем недавно возобновили свой роман. Теперь всех поклонников интересует: как развиваются отношения певицы и актера и насколько они искренни.

Приближенный к знаменитости личности поспешили внести свой комментарий, рассказав правду об отношениях одной из самых популярных пар шоу-бизнеса.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, по словам инсайдера, настроены серьезно. Экс-возлюбленные, которые вновь воссоединились, хотят продолжать отношения и даже строят планы на совместное будущее.

Перешли на новый уровень: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют совместное будущее

Дженнифер Лопес с головой ушла в новые отношения (фото: instagram.com/jlo)

Инсайдер рассказал изданию People, что в минувшие выходные Лопес провела в Лос-Анджелесе отдельно от Аффлека и была невероятно расстроена этим фактом. Певица привыкла к присутствию Бена и хочет сделать его постоянным. Пока что в планах пары нет совместного проживания, а вот регулярные встречи - наверняка.

"Они будут продолжать курсировать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе, - поделился источник и добавил. - Это не случайная связь. Они относятся к этому очень серьезно и хотят, чтобы их отношения продолжались долго".

Об искренности чувств пары говорит и тот факт, что влюбленные не прячутся от папарацци. К примеру, Дженнифер и Бена не раз замечали за поцелуями. А недавно они отправились в ресторан, держась за руки.

Ранее мы писали, что Алекс Родригес был подавлен слухами о романе Лопес и Аффлека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Дженнифер Лопес актер роман влюбленные
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса