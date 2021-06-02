Перешли на новый уровень: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют совместное будущее

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек совсем недавно возобновили свой роман. Теперь всех поклонников интересует: как развиваются отношения певицы и актера и насколько они искренни.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, по словам инсайдера, настроены серьезно. Экс-возлюбленные, которые вновь воссоединились, хотят продолжать отношения и даже строят планы на совместное будущее.

Дженнифер Лопес с головой ушла в новые отношения (фото: instagram.com/jlo)

Инсайдер рассказал изданию People, что в минувшие выходные Лопес провела в Лос-Анджелесе отдельно от Аффлека и была невероятно расстроена этим фактом. Певица привыкла к присутствию Бена и хочет сделать его постоянным. Пока что в планах пары нет совместного проживания, а вот регулярные встречи - наверняка.

"Они будут продолжать курсировать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе, - поделился источник и добавил. - Это не случайная связь. Они относятся к этому очень серьезно и хотят, чтобы их отношения продолжались долго".

Об искренности чувств пары говорит и тот факт, что влюбленные не прячутся от папарацци. К примеру, Дженнифер и Бена не раз замечали за поцелуями. А недавно они отправились в ресторан, держась за руки.