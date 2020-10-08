Как пережить осеннюю хандру: топ-5 лайфхаков от Златы Огневич
Певица предложила действенные способы поднять себе настроение осенью
С приходом осени многие сталкиваются с таким явлением, как сезонная хандра - грустное настроение, апатия и низкий уровень энергии. Лучше не засиживаться в таком состоянии и пытаться как-то себя встряхнуть и развеселить.
Как именно - подскажет популярная певица Злата Огневич. На своей странице в Instagram 34-летняя артистка предложила несколько действенных способов развеять осеннюю грусть, которые помогают лично ей.
Она сопроводила публикацию атмосферными фото. На первом кадре звезда сидит за столиком кафе в белом сарафане и модных мюлях, а на других позирует в нежном голубом жакете.
Злата Огневич очаровала женственными образами и красотой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Так что берите на вооружение и вперед - некогда печалиться!
"ТОП-5 способов "пережить" эту осеннюю хандру:
- Устроить себе шоппинг! Это может быть косметика, одежда, а может... ты давно хотела купить что-то для уютной кухни?
- Сходить на уход к любимому косметологу, а заодно узнать про новинки. Я всегда делаю курс пилингов для лица, в осенний период. И моя кожа говорит мне ВАУУУУ
- Познакомиться с кем-то )) Вариантов множество! Выставки, курсы, презентации, фитнесс-студии, бизнес-школы, уличные фестивали еды... etc. Главное, быть открытым к новым людям в твоей жизни!
- Устроить самый настоящий читмил! Всё, чего душа пожелает )) Ну, а потом в спортзал, конечно же!
- Сменить обстановку! Путешествовать! И не нужно ехать за #тридевятьземель . Я вот, скоро поеду в прекрасные Карпаты. В Украине есть классные места для отдыха", - поделилась Злата.
Фолловеры оценили советы певицы, а также ее красоту и стиль, засыпав комплиментами в комментариях.
- Можно прямо все сразу реализовать. Весь «топчик» из 5 пунктов
- Вы прекрасна
- Хороша!
- Дуже гарна
- Красуня.
- Солнце ты сногсшибательная
- Великолепная
- Ты сонечко
- Красивая
- Така мила та ніжна красуня
- Неймовірна мілашка
- Оххх ці ножки, файна
Напомним, Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем год назад, последствия которого она переживает до сих пор.