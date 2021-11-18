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Переживает вся семья: Меган Маркл посетила ток-шоу и рассказала о дочери

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Лос-Анджелес, Четверг 18 ноября 2021 11:23
Переживает вся семья: Меган Маркл посетила ток-шоу и рассказала о дочери Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Меган Маркл впервые после скандального интервью с Опрой Уинфри пришла на ток-шоу Эллен Дедженерс TheEllenShow, чтобы рассказать о себе, семье и детях.

Уже сегодня, 18-го ноября, оно выйдет в эфир. Но создатели интригуют фанатов первыми обрывками разговора.

На интервью супруга принца Гарри выглядела стильно. Меган Маркл пришла в белой закрытой блузе с пышными рукавами, а также черных брюках с тонким ремнем. Образ разбавили макияж с нейтральной помадой, розовым сиянием и "дымчатыми" глазами от звездного визажиста Дэниела Мартина. За прическу знаменитости отвечал парикмахер Джейсон Лоу. Он уложил блестящие волосы Меган легкими волнами, которые свободно обрамляли лицо.

Меган Маркл на шоу (видео: instagram.com/theellensho)

Это первое появление на шоу герцогини с момента рождения их с принцем Гарри дочери Лилибет. Так что молодая мама не удержалась, чтобы не рассказать новости о малышке. "У Лили сейчас прорезываются зубы", - поделилась счастливая Маркл. При этом она добавила, что этот процесс очень волнует их как родителей, и они стараются найти способы облегчить боль малышке.

Переживает вся семья: Меган Маркл посетила ток-шоу и рассказала о дочериМеган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Также в интервью бывшая актриса расскажет о своем возвращении на Warner Bros. и много других подробностей жизни, включая эпизоды о жизни до брака с Гарри. К примеру, она поведала, как ездила на пробы на старой машине Ford Explorer. Из-за сломанной водительской двери ей приходилось залезать в машину через багажник.

"Я открывала багажник и залезала внутрь, затем закрывала его и ползла по всем сиденьям", - призналась герцогиня. При этом машину она оставляла в конце парковки.

Ранее 40-летняя Меган Маркл и 37-летний принц Гарри вместе вышли в свет.

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