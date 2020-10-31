Переживала сложнее всего: Alyona Alyona высказалась о личной жизни и мучительном разрыве с любимым

Рэперша сделала признание о личной жизни

Рэперша Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) не любит говорить на личные темы и скрывает частную жизнь. Как оказалось, у артистки был серьезный роман, который заставил ее страдать после разрыва, но она верит – ее человек обязательно найдется.

В рамках программы "Экзамен" с Машей Ефросининой на YouTube рэперша рассказала о мучительном разрыве с бойфрендом и призналась, почему сейчас в ее жизни нет места отношениям.

Она открыто говорит, что ей не хватет мужчины, ведь сейчас рядом с Аленой нет достоного избранника.

Алена сделала откровенные признания в программе Маши (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У меня были серьезные отношения. Одни – почти год, и вторые – год. С 24 до 25 и с 25 до 26 лет – одни начались, а другие закончились. Это было еще до популярности. С одним мы познакомились через Инернет, не на сайте знакомств, в соцсетях, а с другим – на рэп-форуме", - рассказала она.

Алена призналась, то очень влюбчивая, но последнего парня, Григория, она может смело назвать настоящей любовью. Мужчина работал в оружейном магазине.

"У нас были разные взгляды на жизнь. Я человек-танк – вижу цель и иду. Он медленее, чем я, у него другие цели. Мы сначала первый раз разошлись на месяц, и Григорий был инициатором разрыва – он рационалист, реалист, пессимист. Во второй раз мы одновременно поняли – не стоит. Но я этот разрыв сложнее всего переживала", - призналась она.

Алена расказала Маше Ефросининой о болезненном разрыве с бывшим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Артистка отмечает, что пара мало работала над отношениями, и каждый часто влючал "внутреннего ребенка". Сейчас у Алены нет молодого человека, но отношения без обязательств она не признает.

"Я не хочу с кем попало. Я иногда хожу на какие-то свидания... Но я не переживаю, свое все равно найдет", - призналась рэперша. Алену можно покорить интеллектом и чувством юмора.

Девушка отмеает, что из-за плотного графика времени на личную жизнь у нее совсем не остается. Последний молодой человек не выдержал занятости своей популярной избранницы.

"У меня в прошлом году в октябре был роман, он длился месяц. Он был построен на "вау", "класс". Потом я поняла – когда в мой график врывается человек, я не могу его поменять. Я выделяла человеку с 10 вечера до 7 утра. Как он себя будет чувствовать? А у меня обязательства, договоренности о концертах. И тогда я поняла – как же тяжело! И я ушла сама", - вспомнила Алена.

Алена рассказала о своих неудавшихся романах

Напомним, то ранее Alyona Alyona в купальнике призвала девушек любить свое тело.

Кстати, Alyona Alyona призналась, что наслаждается мужским вниманием и подарками после участия в "Танцах со звездами 2020".