Переживают, хватит ли денег: Астафьева высказала о своих запросах в отношениях с мужчинами

Даша Астафьева не может оставаться равнодушными как женщин, так и мужчин. Одни ей завидуют и критикуют, другие – восхищаются и мечтают познакомиться поближе. По словам экс-продюсера звезды Юрия Никитина, за времяпровождение с артисткой влиятельные представители сильного пола предлагали заоблачные суммы , но сама она оставалась непреклонной. Так, Даша вспомнила о том, как ее пытались "купить" и призналась, что способно покорить сердце знаменитости.

В беседе с YouTube -блогером Таней Гузенко она призналась, что часто мужчины переживают, что им не хатит средств содержать такую роскошную девушку, как она, поэтому дают заднюю.

Сама же Астафьева не считает финансовый вопрос основоплагающим в отношениях.

"В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой, – все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну, это вообще 785-й вопрос!" – отмечает 35-летняя красавица.

Певице куда важнее, чтобы избранник с пониманием относился к специфике ее работы и образа жизни, а также посильно помогал облегчить текущие задачи, а не не обижался и критиковал.



Даша перечислила важные критерии в выборе мужчины (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Потому что самая большая проблема в отношениях – это принять жизнь человека. Когда звонят перед взлетом и говорят: "Срочно, вы нужны здесь!" И быть мужчиной Даши Астафьевой – это взять за руку и выйти из самолета, а не ругаться", – пояснила артистка.

Также Даша пояснила, что же на самом деле кроется за фразой "быть мужчиной Даши Астафьевой", и добавила, что дорогие часы и толстый кошелек ее не впечатляет – у звезды иные критерии достойного мужчины.

"Быть мужчиной Даши Астафьевой – это ни один праздник не встретить вместе. Быть мужчиной Даши Астафьевой – это в три часа ночи проснуться от звонка и сказать "от корсета отпал крючочек, пожалуйста, найди зацепочку!" И из миллиона костюмов человек найдет, сядет в машину и привезет", - привела она примеры из жизни.

Даша высказалась о реакции на хейт в сети

В сети Даше часто приходиться сталкивать с откровенным хейтом, причем, необоснованная критика исходит как от женщин, так и от мужчин. Артистка предпочитает отшучиваться и тренерует остроумие на желающих обидеть ее публично.

К нелестным комментариям от мужчин Даша относиться сдержанно и даже с пониманием. "Думаю, это не хейт, это что-то похожее на возможность самореализоваться, доказать, что у него действительно большой чл*н, как он думает", - поделилась своей интерпретацией ситуации Даша.