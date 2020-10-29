Первая и единственная: Комаров рассекретил подробности поездки с любимой в Гонконг

Ведущий вспомнил, как жена прилетела к нему во время съемок в Гонконге

Дмитрий Комаров подолгу пропадает на съемках и экспедициях за границей, пока его красавица-жена Александра Кучеренко ждет его дома в Киеве. Пока границы были закрыты, влюбленные получили возможность все время проводить вместе, и нашли, чем заняться во время локдауна. А вот свои совместные путешествия пара вспоминает с особой теплотой. Об нескучном времяпровождении в Гонконге с любимой Дмитрий рассказал на странице в Instagram.

Он отметил, что пять дней съемок в Гонконге стали для него особенными и все благодаря жене рядом.

"Впервые ко мне в экспедицию прилетела жена. И ощущения от работы в экспедиции стали, как дома. Утром я уходил на съемку, а вечером возвращался в отель, почти как домой. Конечно же, на опасные мероприятия, такие как охота на змей или работа на большой высоте, я Сашу не брал. Но была и одна безопасная съемка (редкость для нас)", - поделился подробностями телепутешественник.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко провели незабываемые 5 дней в Гонконге (фото: instagram.com/aakucherenko)

Он отметил, что Гонконг – один из крупнейших и самых дорогих мегаполисов планеты и одном из самых густонаселенных. Обзавестись здесь собственным фермерским хозяйством для себя и семьи – задача не из легких.

"Стандартные для нас дачные "6 соток" - непозволительная роскошь в Гонконге. Но дачу-то все равно хочется. Как реализовать тягу людей к земле? Идею придумал и реализовал бизнесмен, которому показалось странным, что крыши многих небоскребов не используются. Он рискнул и запустил новый бизнес: сдачу в аренду ящиков с землей на крыше. С системой автополива. Лопатки и маленькие грабли прямо там можно брать в аренду. Любые семена и рассаду покупать на месте. Сервис оказался невероятно востребованным", - рассказал о необычном изобретении ведущий.

Дмитрий решил примерять на себя роль местного фермера, взял в аренду 1 квадратный метр земли и посадил гонконгский дачный урожай.

Дмитрий и Александра посетили уникальное место в Гонконге (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Это была первая и пока единственная съемка, на которой присутствовала жена. P.S. Цените то, что имеете. Дача 6 соток - это очень даже круто. И даже балкон с возможностью что-то посадить. Как видите, в "городах для миллионеров" такой возможности нет", - обратился он к подписчикам.

Александра тут же поспешила ответить мужу в комментариях. "Как мне понравилось!" - поделилась воспоминанием она.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Александра Кучеренко рассказала о свое самой бесполезной вещи 2020.