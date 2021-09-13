Первое впечатление не обмануло: Злата Огневич раскрыла подробности "Холостячки"

Главная героиня 2-го сезона реалити "Холостячка", украинская певица Злата Огневич приоткрыла завесу тайны и поделилась некоторыми подробностями проекта, который снимается уже около трех месяцев. Артистка рассказала об участниках и призналась, каких мужчин оставила в шоу.

Злата призналась, что первая вечеринка приятно удивила ее - ведь такого яркого знакомства с мужчинами у нее ранее не случалось.

"Первые яркие впечатления произошли во время первой вечеринки. В моей жизни не было такого яркого знакомства с мужчинами. Такие ощущения возникают внутри, которые невозможно ни с чем сравнить", – рассказала "Холостячка".

Именно во время первого знакомства певица выбрала своих фаворитов - и, как показали дальнейшие события, не ошиблась. Именно эти мужчины продолжили участие в проекте.

"Оглядываясь назад, могу сказать, что первое впечатление меня не подвело. Сейчас остались именно те мужчины, которые мне больше всего понравились во время первой вечеринки", – заявила Огневич.

"Холостячка" Злата Огневич на первой вечеринке 2-го сезона шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)

По словам артистки, каждый мужчина был инициативным и проявлял к ней внимание. Но Злата больше ориентировалась на свои ощущения, чем на активность участников.