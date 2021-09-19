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Первый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына

Новина українською →
Воскресенье 19 сентября 2021 18:07
Первый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына Катя Осадчая и Юрий Горбунов с младшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют первый юбилей младшего сыночка Данилы, которому исполнился один месяц - малыш появился на свет 19 августа.

На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились трогательными фото с малышом и посвятили ему душевные слова.

Так, телеведущая поделилась нежным снимком, на котором они с мужем позируют в белых футболках, при этом она держит сыночка на руках.

"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", - написала Осадчая.

Первый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили первый месяц младшего сыночка Данила (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же обнародовал целую серию фото с младшим сыном, на одном кадре есть и старший Иван.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости синочку здоровим і щасливим! Вітаю тебе, моя Катерина", - обратился к малышу шоумен.

Первый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сынаПервый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сынаПервый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сынаПервый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына

Юрий Горбунов растрогал милыми кадрами с месячным сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники засыпали звездных родителей поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.

  • Вітаю! У вас прекрасна сім‘я
  • Вітаю вашу сім‘ю з першим місяцем Данила. Нехай росте здоровим та щасливим!
  • Высшее проявление любви - это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках!!!
  • Вітаю вас з першим місяцем від дня народження!!! Здоров‘ я Данилкові і щоб радував вас довгі, довгі роки. Завжди любуюся вами такою прекрасною і люблячою парою
  • Какое трогательное фото!!! Примите поздравления!
  • Хорошая у вас семья. Молодцы
  • Дуже гарна пара!!!
  • Детки на папу похожи
  • Як мило
  • Боже, такі ви класні

Напомним, ранее Катя Осадчая отпраздновала 38-летие и устроила веселый девичник на яхте с Каменских, Астафьевой и Ефросининой.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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