Первый юбилей: Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют первый юбилей младшего сыночка Данилы , которому исполнился один месяц - малыш появился на свет 19 августа.

На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились трогательными фото с малышом и посвятили ему душевные слова.

Так, телеведущая поделилась нежным снимком, на котором они с мужем позируют в белых футболках, при этом она держит сыночка на руках.

"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", - написала Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили первый месяц младшего сыночка Данила (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же обнародовал целую серию фото с младшим сыном, на одном кадре есть и старший Иван.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости синочку здоровим і щасливим! Вітаю тебе, моя Катерина", - обратился к малышу шоумен.

Юрий Горбунов растрогал милыми кадрами с месячным сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники засыпали звездных родителей поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.