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Эта песня растапливает закаменевшие сердца: слушайте новый хит украинской группы

Новина українською →
Харьков, Четверг 03 июня 2021 19:40
Эта песня растапливает закаменевшие сердца: слушайте новый хит украинской группы Фото: МАХА (пресс-служба группы)
Автор: Lite

Группа МАХА продолжает свои эксперименты, презентуя новый сингл "Любит не любит" с кардинально другим звучанием и подходом к созданию треков.

Все про новую песню харьковских музыкантов - читайте ниже в нашем материале.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: "Любит или не любит"? Сингл "Любит не любит" именно об этих переживаниях и колебаниях, но при этом он пропитан легкостью и летним вайбом.

Клип рассказывает историю бородача, который решил благодаря музыке уйти от своих внутренних переживаний, что рано или поздно закрывают душу каждого из нас.

"Любит не любит" - легкая и светлая песня, прослушивание которой способно растопить окаменевшее сердце бородача и восстановить ощущение счастья.

"Отношения людей, словно канат, который под высоким давлением может разорваться. Этот канат чувств имеет свойство рваться и наносить душевные раны. Под действием внешних раздражителей канат превращается в тонкую нить, которая заставляет нас сомневаться в преданности близкого человека. И чем больше мы об этом думаем, тем больше наш канат становится нитью, которая скорее всего разорвется. Не нужно любить внешним миром, нужно слушать сердцем и любить душой", - комментирует фронтвумен группы Марина Остапенко.

Ранее мы писали, что прохладная ванна вдохновила украинскую группу на летний горячий клип.

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