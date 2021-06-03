Эта песня растапливает закаменевшие сердца: слушайте новый хит украинской группы

Группа МАХА продолжает свои эксперименты , презентуя новый сингл "Любит не любит" с кардинально другим звучанием и подходом к созданию треков.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: "Любит или не любит"? Сингл "Любит не любит" именно об этих переживаниях и колебаниях, но при этом он пропитан легкостью и летним вайбом.

Клип рассказывает историю бородача, который решил благодаря музыке уйти от своих внутренних переживаний, что рано или поздно закрывают душу каждого из нас.

"Любит не любит" - легкая и светлая песня, прослушивание которой способно растопить окаменевшее сердце бородача и восстановить ощущение счастья.

"Отношения людей, словно канат, который под высоким давлением может разорваться. Этот канат чувств имеет свойство рваться и наносить душевные раны. Под действием внешних раздражителей канат превращается в тонкую нить, которая заставляет нас сомневаться в преданности близкого человека. И чем больше мы об этом думаем, тем больше наш канат становится нитью, которая скорее всего разорвется. Не нужно любить внешним миром, нужно слушать сердцем и любить душой", - комментирует фронтвумен группы Марина Остапенко.