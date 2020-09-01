В пикантном бикини на берегу океана: Ким Кардашьян взбудоражила сеть аппетитными формами

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда покоряет сеть

Ким Кардашьян в последнее время весьма активна: она занимается бизнес-проектами, пытается наладить отношения в семье, выпускает новинки… Самое время отдохнуть, подумала, по всей видимости, звезда. Так как отправилась к океану. В отпуск она прихватила с собой яркие пляжные наряды. В своем блоге горячая мамочка запостила серию соблазнительных фото в ярко-розовом бикини.

Ким отправилась на отдых (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитость позирует, сидя в воде, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике во всей красе. На втором фото она показала себя в полный рост. Есть здесь и кадры с забавными рожицами, которые Ким кокетливо показывает в камеру. Образ звезды дополнила необычная прическа: волосы она заплела в косы, а также яркий макияж. По всей видимости, Кардашьян сразу собиралась устроить фотосессию. «Счастливое место», – написала 39-летняя знаменитость под галереей.

Ким выглядит роскошно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Аппетитная грудь, осиная талия и пышные бедра, как всегда, спровоцировали поклонников на массу комментариев. Разумеется, позитивных. «О боже», «Фигура мечты», «Она как бутылка хорошего вина: только хорошеет с возрастом», «Горячо», «Твое тело – моя цель», «Ты невероятная», – пишут фанаты супруге Канье Уэста.

Напомним, ранее Ким предстала в одном из комплектов нижнего белья своей линии, чем невероятно порадовала сеть. Без сомнения, звезда умеет подчеркнуть достоинства фигуры и сделать, казалось бы, недостатки своими «фишками».