Пикник на обочине: Леся Никитюк в бикини показала свой завтрак на Мадейре
Украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра, где уже успела похвастаться жаркими кадрами в откровенном бикини. Как в шутку отметила звезда, она отправилась туда в надежде встретить знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который родом с Мадейры. Ну а пока она гуляет по живописным улочкам и наслаждается местной едой.
В своем Instagram Леди Ле показала яркие фото завтрака, который она устроила в несколько необычном месте.
На снимках видно, что ведущая постелила полотенце и разложила фрукты на тарелочках прямо на обочине дороги, что проходит вдоль океана. Свой импровизированный пикник она дополнила букетом цветов, также на "столе" стоит бутылка и два бокала.
При этом сама Никитюк позировала в черном бикини и широкополой соломенной шляпе.
"Всяке було на Мадейрі…. Но чтоб девушка на обочине, жрала манго руками голыми. Такого местные старожилы не припомнят", - с присущим ей юмором подписала фото Леся.
Леся Никитюк в купальнике устроила пикник на обочине дороги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры пришли в восторг от идеи Никитюк, а также принялись восхищаться ее фигурой и купальником.
- Португальские бюджетники…
- Наша прекрасная Леся! Любим Вас
- Какое классное всё же у Леси чувство юмора
- Красивая поляна
- О Божечки!! Что ж так слепит красотой то такой
- Классная Леся! Классная шляпка!
- Пикник по-украински!
- Красивый купальник!
- Шикарно выглядите!
- Купальник огонь
- Вот это я понимаю, креативному и позитивному человеку никогда и ничего не помешает кайфануть по полной и даже на обочине
- А купальники кожен раз все бомбичнее!
- Яка модна мадам получилась
- Купальник и фигура супер!
Также звезда показала и другие красочные кадры - она погуляла по живописному городу Фуншал и полакомилась морепродуктами в ресторане. Для променада Леся выбрала стильный и удобный наряд розового цвета - шорты и кроп-топ, а сверху укороченный жакет.
Леся Никитюк очаровала яркими кадрами с отдыха в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Лучшие моменты дня", - написала ведущая.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк в супер откровенном бикини засветила грудь во время отдыха в Португалии.