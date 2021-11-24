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Питаться правильно - недорого: Леся Никитюк рассказала о своем рационе

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Среда 24 ноября 2021 16:31
Питаться правильно - недорого: Леся Никитюк рассказала о своем рационе Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в эффектных нарядах и купальниках. Поддерживать форму ей помогает правильное питание, которого звезда придерживается уже несколько лет.

В интервью журналу "Добрые советы" Леди Ле рассказала, какие продукты входят в ее рацион и где она их берет, а также развеяла миф о дороговизне здорового питания.

Сейчас Никитюк не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты. При этом артистка отметила, что у нее всегда в холодильнике есть свежие овощи, которые привозит из Хмельницкого от мамы.

"Если есть возможность, то покупаю курицу, утку, яйца у знакомых, которые сами выращивают птицу. Мне недорого питаться правильно. Главное - отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, сгрызть яблоко или морковку", - рассказала Леся.

Питаться правильно - недорого: Леся Никитюк рассказала о своем рационе

Кроме того, ведущая пояснила, откуда мог взяться миф о дороговизне здорового питания. Звезда добавила, что при необходимости готова была бы тратить и больше денег ради здоровья.

"Здоровое питание - это когда в рационе есть белки, углеводы, клетчатка. То есть, овощи, рыба, мясо, крупы. Не обязательно постоянно пичкать себя морепродуктами - конечно, это будет дорого. Но тут уже кто что любит. Если мне скажут, что нужно есть морепродукты и устрицы три раза в день, то я не буду спорить и говорить, что это для меня дорого, а буду зарабатывать, чтобы питаться так, как порекомендовал врач", - отметила Никитюк.

Питаться правильно - недорого: Леся Никитюк рассказала о своем рационеЛеся Никитюк дала советы, как питаться правильно и недорого (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк с роскошным декольте и в жемчугах восхитила фото из спальни во время отдыха в Италии.

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