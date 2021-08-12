В пижаме и без макияжа: 45-летняя Риз Уизерспун показал честное фото из реальной жизни

Риз Уизерспун известна своей красотой: голливудская блондинка, которая в этом году отметила свое 45-летие, выглядит как всегда молодо и свежо. Правда, такой мы ее видим на фото с мероприятий, когда над образом звезды поработали визажисты и парикмахеры...

А вот как она выглядит в реальности, актриса решила продемонстрировать подписчикам своего блога несколько часов назад.

Риз запостила снимок из реальной жизни с минимумом обработки. На нем звезда "Блондинки в законе" позирует в клетчатой пижаме розового цвета, с распущенными волосами и практически без макияжа. Фото сделано крупным планом, а потому лицо Риз можно хорошо рассмотреть. С первого взгляда в глаза бросается упругая кожа, которая буквально светится красотой и молодостью. В руках Риз держит чашечку чая с жизнеутверждающей надписью. Такая милая картина вызвала настоящий ажиотаж вреди ее фанатов. Поклонники пишут, что Риз выглядит просто прекрасно и подняла им настроение. Никто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужем Риз Уизерспун на фото без макияжа (фото: instagram.com/reesewitherspoon) В одних стрингах: Ирина Шейк почти полностью оголилась для новой съемки