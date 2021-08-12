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В пижаме и без макияжа: 45-летняя Риз Уизерспун показал честное фото из реальной жизни

Новина українською →
США, Четверг 12 августа 2021 22:34
В пижаме и без макияжа: 45-летняя Риз Уизерспун показал честное фото из реальной жизни Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

Риз Уизерспун известна своей красотой: голливудская блондинка, которая в этом году отметила свое 45-летие, выглядит как всегда молодо и свежо. Правда, такой мы ее видим на фото с мероприятий, когда над образом звезды поработали визажисты и парикмахеры...

А вот как она выглядит в реальности, актриса решила продемонстрировать подписчикам своего блога несколько часов назад.

Риз запостила снимок из реальной жизни с минимумом обработки. На нем звезда "Блондинки в законе" позирует в клетчатой пижаме розового цвета, с распущенными волосами и практически без макияжа. Фото сделано крупным планом, а потому лицо Риз можно хорошо рассмотреть. С первого взгляда в глаза бросается упругая кожа, которая буквально светится красотой и молодостью. В руках Риз держит чашечку чая с жизнеутверждающей надписью. Такая милая картина вызвала настоящий ажиотаж вреди ее фанатов. Поклонники пишут, что Риз выглядит просто прекрасно и подняла им настроение.

В пижаме и без макияжа: 45-летняя Риз Уизерспун показал честное фото из реальной жизниРиз Уизерспун на фото без макияжа (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, недавно 21-летняя дочь Риз Уизерспун стала одной из самых обсуждаемых звезд сети. Девушка нашла себе парня, который невероятно похож на ее отца - экс-мужа Риз, Райана Филлиппа. Поклонники очень удивлены, поскольку сама она - копия мамы.

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