Плакала и умоляла остаться: Даша Квиткова рассказала, как муж оставил ее одну с ребенком

Известная украинская блогерша Даша Квиткова удивила признанием о том, что первый месяц после рождения их с Никитой Добрыниным сына Льва был очень тяжелым - ведь муж оставил ее одну с ребенком, хотя она и просила не делать этого.

Напомним, что малыш появился на свет 13 июля - и почти сразу Добрынин был вынужден уехать в командировку на три недели, на съемки своего тревел-шоу. Квиткова просила его не уезжать, но ведущий хотел закончить начатое.

"Я умоляла остаться. Я и плакала, и записывала видео, что если ты еще раз "уедешь и оставишь меня одну..." потому что было правда тяжело. Я три недели была практически сама и я прям со слезами на глазах просыпалась ночью", - призналась Даша.

При этом пара решила не пользоваться услугами няни. Квитковой иногда помогает ее мама. Никита же заявил, что не будет сидеть в декрете, так как ему удается совмещать и семью и работу.

"Я не хотел идти в декрет, я даже не представляю, как можно остановить просто всю работу и быть только дома. Тем более, что у нас получается все это как-то совмещать. Почему б и нет?", - сказал Добрынин.

Также телеведущий добавил, что он поддерживает абсолютное равноправие в семье и убежден, что воспитывать детей должны не только мамы.

"Папа должен заниматься семьей, а не рассказывать: "Извините, я с восьми до шести на работе, а дальше меня не волнует", - резюмировал шоумен.

Никита рассказал, что в своей семье он ответственный за смену подгузников. Также он всегда старается побыть с малышом, чтобы мама могла поспать. А Даша добавила, что у мужа даже есть ежедневный ритуал - вечерние купание вместе с сыном. Сам Добрынин называет это "мужской компанией" и сравнивает водные процедуры с первенцем с походом в баню.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обожают сыночка Льва (фото: instagram.com/kvittkova)

К слову, тему обиды на мужа Квиткова затронула и в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Блогерша призналась, что в первый месяц жизни сына она сильно обиделась на мужа - снова-таки из-за его отъезда в такой важный для их семьи и непростой период. Но сейчас между ними все хорошо.

"Так случилось, что у Никиты выпали даты съемок тревел-проекта на первый месяц жизни нашего сына. Я записывала видео в слезах, говорила о том, что так нечестно. Пока Никита не стал полноценно помогать, не подвинул работу – обида очень съедала. Мы очень долго ее мусолили, проговаривали и решали. Сейчас обиды нет, потому что мы закрыли все вопросы, связанные с этой темой", – отметила Даша.

Даша Квиткова призналась в обиде на мужа (фото: instagram.com/kvittkova)