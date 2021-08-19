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Без пластики и тонн косметики: Ким Кардашьян показала, как выглядела в студенческие годы

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США, Четверг 19 августа 2021 20:25
Без пластики и тонн косметики: Ким Кардашьян показала, как выглядела в студенческие годы Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян - всемирно известная теле- и инстадива, которую мы привыкли видеть всегда "при параде". Многослойный макияж, которому звезда обучила всех поклонников, безупречные наряды от лучших дизйанеров, а также старания пластических хирургов довели внешность Ким до совершенства.

Тем интереснее узнать, какой была Ким в юные годы. Эту информацию она вовсе не скрывает, а охотно делится ею со своими поклонниками.

Ким поделилась с фолловерами забавным фото со своей старшей сестрой Кортни. Они позируют в черных топах, с распущенными волосами и легким макияжем. Сестры собрались на студенческую вечеринку.

Без пластики и тонн косметики: Ким Кардашьян показала, как выглядела в студенческие годыКим Кардашьян с Кортни (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Студенческие годы, детка!!! Университет Аризоны в одиночку не позволил мне превратиться в дикую тусовщицу. Я помню, как навещала Корт в кампусе и была ее водителем. Я так ненавидела все эти дикие вечеринки, что оставалась дома и никогда не хотела пить или тусоваться. НИКОГДА... Так что спасибо, U of A. Я никогда не была там студенткой, но вы сформировали мою жизнь больше, чем вы думаете", - написала звезда.

Поклонники остались в восторге от естественной красоты обеих девушек. Особенно от того, что Кортни практически не изменилась. "Кортни совершенно не изменилась", "Вау, Кортни реально всегда выглядит одинаково", "Кортни не изменилась ни на грамм", "Хотелось бы мне сказать то же самое про Ким", - пишут фанаты. Тем не менее, многие отметили, что Ким хороша в любом виде.

Ранее Ким Кардашьян поделилась откровенными фото с Кайли Дженнер.

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