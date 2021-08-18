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Платье в бельевом стиле и сандалии: Ирина Шейк демонстрирует стильный стритстайл-образ

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Калифорния, Среда 18 августа 2021 21:21
Платье в бельевом стиле и сандалии: Ирина Шейк демонстрирует стильный стритстайл-образ Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк возобновила свои прогулки по улицам Нью-Йорка, а также - свою постоянную рубрику вдохновляющих луков. 35-летняя модель выбрала для выхода шелковое платье в бельевом стиле, а потому выглядела по-настоящему шикарно.

Фото молодой мамы обсуждают поклонники по всему миру.

Ирина Шейк только недавно вернулась с Ибицы, где отдыхала в компании друзей из фешн-индустрии, включая креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Видимо, модель получила в подарок от мэтра очередное творение либо же решила проявить свою любовь - она надела бежевого оттенка платье-комбинацию, сплошь покрытое принтом с эмблемой этого известного бренда. Нежное платье макси она дополнила грубоватыми сандалиями на низком ходу, что только добавило луку изюминку.

В комплекте к образу шли солнцезащитные очки и маска, а также сумочка на крупной золотистой цепочке. Также Шейк держала в руках объемную синюю с оранжевыми деталями сумку, которая резко выбивалась из образа. По всей видимости, в нее она сложила вещи дочери Леи.

Достаточно свободное платье - идеальный образ для прогулок, особенно если носить его с комфортной обувью. Так что берем лук знаменитости на заметку. В прохладную погоду к наряду отлично подойдет кардиган или жакет.

Платье в бельевом стиле и сандалии: Ирина Шейк демонстрирует стильный стритстайл-образПлатье в бельевом стиле и сандалии: Ирина Шейк демонстрирует стильный стритстайл-образПлатье в бельевом стиле и сандалии: Ирина Шейк демонстрирует стильный стритстайл-образИрина в новом образе (фото: скрин instagram.com/grazia_ru)

Также ранее бывшая жена предполагаемого нового бойфренда Ирины Шейк - Ким Кардашьян призналась, что растоплато ее самооценку.

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