Платье свекрови и роскошное кольцо: брат Кейт Миддлтон показал первое фото со своей свадьбы

Брат Кейт Миддлтон, 34-летний Джеймс, 11 сентября женился на своей возлюбленной, 32-летней Ализе Тевен. До этого свадьба пары была запланирована уже давно, но дважды переносилась по причине пандемии. Торжество получилось теплым и прошло в кругу родных и близких.

"Мистер и миссис Миддлтон. Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивой деревне или Борм-ле-Мимоза. Слова не могут описать, насколько я счастлив", - написал он.

Брат Кейт Миддлтон и его жена (фото: instagram.com/jmidy)

На залитом солнцем снимке жених и невеста улыбаются и просто светятся от счастья. Девушка позирует в белоснежном платье с открытыми плечами и мелких жемчужных серьгах. Ей сделали милую укладку, натуральный минимальный макияж и френч - все просто и со вкусом. Интересно, что с помощью своего лука Элиз решила почтить семью мужа. В этом же платье выходила замуж ее свекровь - мать Джеймса и Кейт Миддлтон. Так что невеста буквально подарила ему вторую жизнь. Жених надел белый костюм и голубую рубашку, который сочетал с темно-синим галстуком в горох.

В кадр также попала рука невесты с обручальным кольцом, украшенным внушительного размера камнем.

Пара обожает собак (фото: instagram.com/jmidy)

Напомним, пара познакомилась в 2018 году, а в 2019-м объявила о помолвке. "Прошел год с тех пор, как я сделал предложение Ализе... Какой это был год: два дома, самоизоляция, две попытки сыграть свадьбу, щенята, открытие новой компании, бритье бороды и многое другое, но самое лучшее то, что я могу поделиться всем этим с Ализе. Жду, чтобы взять на себя всё то, что нас ждет в будущем", - рассказывал брат Кейт.