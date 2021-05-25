ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Платиновая блондинка: Анджелина Джоли удивила кардинальной сменой имиджа

Новина українською →
США, Вторник 25 мая 2021 22:28
Платиновая блондинка: Анджелина Джоли удивила кардинальной сменой имиджа Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)
Автор: Lite

Голливудская актриса снимает я в новом фильме "Вечные", где примерила необычный образ.

На днях в сети появился тизер-трейлер, в котором можно увидеть главных героев, включая Сальму Хайек и Кита Харингтона. И конечно же, Джоли.

Экранизация комиксов издательства Marvel будет полна впечатляющих спецэффектов, а также преображений. Лучшее тому доказательство - Анджелина Джоли, которая ради роли перекрасилась в платиновую блондинку. Правда, возможно, стилисты использовали парик. Тем не менее, новый имидж бывшей жены Брэда Питта привлек внимание мировых СМИ. Фанаты рады, что актриса вернулась к активным съемкам и пробует себя в новых амплуа.

Анджелина Джоли в новом ролике (видео: instagram.com/eternalmovie)

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли наконец заговорила и о своей личной жизни. Актриса призналась, что счастлива, хотя в ее личной жизни нет существенных перемен. Тем не менее, она рада, что у нее есть дети, которые наполняют ее жизнь смыслом.

Также актриса ранее рассказала, что развод с Бредом Питтом стал настоящим испытанием для нее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Анджелина Джоли Брэд Питт актер имидж актриса стиль мама мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата