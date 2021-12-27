Плохие события могут разрушить чувства: Астафьева сделала заявление о разрыве с женихом и назвала причину

В октябре Даша Астафьева шокировала поклонников заявлением о том, что рассталась со своим женихом , бизнесменом Артемом Кимом после 6 лет отношений. Пара прошла немало испытаний вместе, планировала свадьбу, но что-то пошло не так.

В интервью для программы " Светская жизнь " звезда рассказала, что ее гражданский брак рухнул и призналась, как живет после разрыв с любимым.

Так, Даша призналась, что многолетний роман с Кимом стал для нее "поучительной и хорошей историей".

Даша Астафьева и Артем Ким были вместе 6 лет (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Это единственная связь, после которой я осталась в хороших отношениях. Как выяснилось, мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события могут разрушить и чувства и то, что строилось годами", — пояснила Астафьева.

Не секрет, что певица пережила с любимым и его арест, и суды, и заведенное на мужчины уголовное дело, из-за которого он стал невыездным з страны. По словам Даши, суды над Артемом до сих пор продолжаются. Этот факт стал не последним, повлиявшим на разрыв пары.

"Мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", — призналась артистка.

Даша и Артем остались друзьями после разрыва (фото: instagram.com/da_astafieva)

В период отношений, пара обосновалась вместе в загородном доме Кима, но после того, как молодые люди разошлись, Даша вернулась в свою киевскую холостяцкую квартиру. Впрочем, она не чувствует себя одинокой и сейчас живет для себя.

"Честно говоря, я не знаю, как это будет по отношению к Артему, но мне очень хорошо сейчас самой. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то мне посватать: "Ой, а у нас такой кум одинокий". Но я сейчас хочу немного прийти в себя", - заявила Астафьева.

Также заскучать Даше не дают ее любимые собаки породы акита-ину. Песиков молодые люди заводили вместе, но Артем оставил питомцев Даше, ведь девушка прикипела к ним всей душой.

Она тратит на прогулки с любимчиками 2 часа утром и 2 часа вечером, а с хвостатыми ей помогает настоящая собачья няня.