Очень плохо мне: Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали

Регина Тодоренко отправилась с семьей на отдых на Бали, но с ней произошла неприятная ситуация во время катания на серфе. Популярная украинская телеведущая упала и поранила ногу.

Она разрезала ногу на рифе и теперь дома придется разрезать палец, потому что там остался кусочек коралла. Об этом Регина рассказала в сторис Instagram.

Регина отметила, что сильную боль она почувствовала не сразу, а спустя два часа после удара.

В сторис она опубликовала видео, на котором также можно увидеть ее мужа Влада Топалова. Он говорит, что это был последний раз, когда Регина каталась на серфе.

"Очень болит нога, очень плохо мне, но все будет хорошо, обязательно", - заявила Регина.

Регина Тодоренко попала в больницу на Бали (видео: YouTube)

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов не только воспитывают годовалого сына, но и записывают совместные композиции. В романтической песне супруги поют обо всех сложностях отношений на расстоянии, через которые и они сами прошли в начале своих отношений.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни. Она продемонстрировала своим подписчикам фото без макияжа из салона авто. Ведущая пожаловалась на свой активный и ненормированный график.

Также во время подготовки к российскому проекту "Ледниковый период 2020" Регина рассказала о том, что у нее болели ребра, шея и мышцы ноют.