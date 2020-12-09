По-прежнему идеал: 45-летний Дэвид Бекхэм взволновал сеть стальным торсом на горячем фото

Дэвид Бекхэм обожает вести свой блог в сети Instagram. Здесь он в подробностях рассказывает о своих новых проектах и достижениях, делится милыми семейными фото или стильными образами. А еще он всегда не прочь мотивировать поклонников, запостив фото с тренировок или же после них. Новое из них в очередной раз взорвало сеть.

Дэвид на новом фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид позирует в спортивных укороченных брюках и кроссовках, продемонстрировав свой голый торс. Железные мышцы пресса и рук стали главным украшением кадра, который он подписал весьма игриво. Супруг Виктории признался, что терпеть не может отжимания на трицепс. Конечно, глядя на безупречную фигуру 45-летнего бизнесмена и экс-футболиста, в это верится с трудом. Поклонники принялись писать свои восторженные комментарии, делая упор на завидную физическую форму Дэвида.

"Это огонь", "Красивый мужчина", "О Боги", "Прекрасно", "Идеал", "Это нереально", "Самый лучший в мире мужчина", "Классное тело", - не унимаются фанаты и фанатки.

Ранее мы писали, что своей отличной физической подготовкой порадовала и 46-летняя Виктория Бекхэм. Многодетная мама в очередной раз показала свой шпагат, в этот раз, примерив пижаму.