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По-прежнему прекрасна: 54-летняя Сальма Хайек восхитила цветущим внешним видом

Новина українською → Франция, Понедельник 28 декабря 2020 20:28
По-прежнему прекрасна: 54-летняя Сальма Хайек восхитила цветущим внешним видом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала фото, на котором позирует вместе со своей свекровью. Женщины устроили семейный ужин, приготовив любимые блюда своих мужчин. Сальма, к примеру, держит в руках запеканку, которая выглядит невероятно аппетитно.

Одеты обе празднично и со вкусом. Сальма, которую нередко называют иконой стиля, выбрала черный костюм: брюки и удлиненный пиджак с пуговицами. Строгий наряд она сочетала с белоснежной блузой, украшенной пышным кружевным жабо. Волосы, которые звезда в последнее время предпочитает осветлять, она распустила по плечам, слегка подкрутив. Завершали картину легкий макияж с яркими губами.

Мать мужа популярной актрисы - Луиза Готье - надела на праздничный ужин черный жакет с роскошной вышивкой на плечах из камней и бусин.

По-прежнему прекрасна: 54-летняя Сальма Хайек восхитила цветущим внешним видомСальма с матерью мужа (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ужин у свекрови - это всегда незабываемые впечатления!", - написала Сальма под совместным снимком. Фанаты в ответ оценили необычное фото, написав, что Хайек подает отличный пример. "Прекрасная мама", "Вы обе так хороши", "Ах, Сальма, ты такая молодец", - пишут преданные фолловеры.

Также они не обошли стороной как всегда цветущий внешний вид актрисы, которая отметила осенью 54-летие. "Ты невероятно выглядишь", "В чем твой секрет?", "Эти волосы тебе так идут", "Невероятная женщина", "Красавица", - не могут остановиться фолловеры супруги французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала стильный образ на каждый день.

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