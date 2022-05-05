Победили нацистов, победим и рашистов: слушайте сильную патриотическую песню Victoria

Виктор Винник и группа МЕРІ показали видео на песню Victoria, которая была написана еще в 2014 году, но сейчас приобрела новых смыслов.

Релиз клипа состоялся накануне Дня памяти и примирения и дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в которой Украина пострадала больше всего.

"Казалось, в XXI веке война в Европе невозможна, но дата 24.02.2022 перечеркнула эти надежды. Российская Федерация начала новую активную фазу оккупационной войны против Украины", - говорит Винник.

Уже более двух месяцев украинский народ героически защищает свою землю от захватчиков.

Вместе с вооруженным сопротивлением восстало и сопротивление культурное. Украинские исполнители создали уже сотни песен на тему этой войны.

"Victoria - это Победа, и мы непременно отстоим свою независимость в этой войне. Победили нацистов, победим и рашистов. Слава Україні! Смерть ворогам!" - говорит музыкант.

Заметим, что днем ранее еще одна популярная группа Цвіт Кульбаби презентовала патриотическую песню, посвященную детям и семьям, погибшим в войне за независимость.

"24 февраля, когда украинские дети видели цветные сны, в их жизнь ворвалась безжалостная война. Никто и не ожидал, что это будет геноцид украинского народа. Многие люди вынуждены были покинуть свои дома в поисках пристанища. Те, кто не успел, остались в заложниках: их пытали, насиловали и безжалостно издевались. При попытке бежать они были расстреляны, тысячи невинных семей, дети были убиты русским солдатом. Буча, Ирпень Гостомель, Мариуполь, Краматорск и другие города и села всегда будут в наших сердцах! Победа придет ценой жизни! Украина была, есть и будет свободным и независимым государством!" - комментируют участники группы.