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Победитель Х-Фактора презентовал свою "Паранойю": это личный манифест (видео и фото)

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Четверг 09 декабря 2021 22:50
Победитель Х-Фактора презентовал свою "Паранойю": это личный манифест (видео и фото) Фото: певец Миша Панчишин (instagram.com/yanptashkin)
Автор: Владимир Костырин

Победитель 8 сезона популярного талант-шоу Х-Фактор PTASHKIN (Миша Панчишин) презентовал новую песню - экспериментальный трек "Паранойя", в котором поднял тему проблематики отношений, с их конфликтами и примирениями, манипуляциями и оскорблениями.

Песня, вышедшая на YouTube-канале певца, стремительно набирает десятки тысяч просмотров.

Артист признается, что произведение стало личным манифестом. Его "послание" - не нужно играть в чувства и ревновать, придумывать проблемы и в параноидальной форме о них переживать.

""Паранойя" отображает мою жизненную позицию на данный момент и, надеюсь, она найдет отклик в ваших сердцах", - говорит Панчишин.

Победитель Х-Фактора презентовал свою &quot;Паранойю&quot;: это личный манифест (видео и фото)Победитель Х-Фактора презентовал свою &quot;Паранойю&quot;: это личный манифест (видео и фото)

Артист PTASHKIN (Миша Панчишин) выпустил новый трек "Паранойя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

Отметим, что Михаил вернулся к музыке после двухлетнего перерыва, во время которой он строил свою звукозаписывающую студию и был сосредоточен на отношениях. Нынешний трек - второй за последние месяцы после камбэка.

Видео: PTASHKIN презентовал новую песню "Паранойя"

"Я думаю, все проходят через такие нездоровые отношения, когда не хватает жизненного опыта, чтобы выстроить действительно хорошие отношения без эмоциональных качелей. В песне я говорю о том, что люблю и хочу быть рядом с человеком, но устал от манипуляций и неопределенности", - рассказал PTASHKIN.

Победитель Х-Фактора презентовал свою &quot;Паранойю&quot;: это личный манифест (видео и фото)Победитель Х-Фактора презентовал свою &quot;Паранойю&quot;: это личный манифест (видео и фото)

PTASHKIN (Миша Панчишин) выпустил трек-манифест "Паранойя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

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