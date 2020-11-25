ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Победитель Танцев со звездами рассказал о трагедии в семье

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 16:35
Победитель Танцев со звездами рассказал о трагедии в семье Женя Кот поведал о смерти брата (фото: instagram.kot.jenya)
Автор: Людмила Жукова

Победитель Танцев со звездами рассказал о горе в семье

Победитель Танцев со звездами и хореограф Женя Кот рассказал о трагедии в его семье, которая случилась несколько лет назад. У него от онкологии умер старший брат Дмитрий. Женя рассказал о том, как поддерживал брата во время мучительной болезни в программе "Зірковий шлях".

Хореограф узнал о болезни брата во время обследования Дмитрия. Медики поставили страшный диагноз -лейкобастный лейкоз. Кот верил, что он сможет помочь брату справиться с болезнью, но произошла трагедия и он умер.

"У него были кровоподтеки по телу. Сдали кровь и я с ним ездил тогда к врачу, который ставил диагноз. И ему поставили лейкобастный лейкоз. Я говорил ему, мы вылечимся", – вспоминает с горечью Женя.

От родителей скрывали болезнь Димы, боялись, что их хватит удар. Это было решение Жениного брата.

"А родители долго не знали об этом, что он болеет. Мы скрывали. Это было Димино желание. Они как раз ехали повидаться с ним, проведать. И родители уже не увидели Диму… Я больше думал даже не о себе, о родителях. Потому что это вообще сложно очень вынести", – рассказал Кот.

Женя вспомнил, что последней фразой Димы была фраза: "Спасибо, что ты рядом".

Женя Кот рассказал о трагедии в семье

Как мы писали ранее, Кот раскрыл правду об отношениях с "холостячкой" Мишиной на "Танцах со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Женя Кот
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
РБК-Украинаинформационное агентство Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе