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Победитель "Танцев со звездами" сделал заявление про шоу: меня просили

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 17:00
Победитель "Танцев со звездами" сделал заявление про шоу: меня просили Евгений Кот (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Евгений Кот сделал откровенное заявление о "Танцах со звездами"

В прошлом сезоне в шоу "Танцы со звездами" победу одержали хореограф Евгений Кот и актриса Ксения Мишина.

Поклонники Евгения уже с нетерпением ждали осени, чтобы снова за него болеть. Но не так сложилось, как думалось. После получения кубка хореограф отказался участвовать в седьмом сезоне проекта. Что же стало причиной, звезда "Танцев со звездами" призналась во время съемок шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

"Конечно, меня просили, приглашали танцевать. Как же без яркого и любимого танцора на проекте?!" - с улыбкой сказал Кот.

"Скажу честно, это я отказался. Решил сделать небольшой перерыв. Знаете, уже немножко надоел один формат", - отметил он.

Победитель &quot;Танцев со звездами&quot; сделал заявление про шоу: меня просили

Евгений Кот (фото: пресс-служба Нового канала)

По словам хореографа, все это время он не отдыхал, а занялся собственным проектом.

"Очень давно планировал реализовать классную концертную программу. Чтобы с ней можно было гастролировать по Украине. Сейчас у меня все на стадии продакшна. Уверен, что весной вы увидите мое творение", - сказал артист.

Победитель &quot;Танцев со звездами&quot; сделал заявление про шоу: меня просили

Евгений Кот (фото: пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно Санта Димопулос "слила" личную переписку с Мейхер и свои эксклюзивные детские фото.

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