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Всегда побеждали: продюсер удивил словами о конкуренции русских и украинских артистов

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 16:57
Всегда побеждали: продюсер удивил словами о конкуренции русских и украинских артистов Телепродюсер Алексей Гончаренко (фото6 instagram.com/alexgoncharenko)
Автор: Lite

Украинский певец, продюсер и автор песен Влад Дарвин пообщался с телеродюсером Алексеем Гончаренко и поднял тему отношений России и Украины. В частности, речь шла о противостоянии украинских и российских звезд на экране.

Об этом говорилось в раках интервью, которое опубликована на YouYube-канале PRO:WIDER.

Ведущий заговорил о ТВ-шоу формата "Россия против Украины", где соревновались звезды из двух стран. Таких проектов вышло сразу несколько. И это произошло еще до печально известных событий в Крыму и на Донбассе. Влад задался вопросом, не могли ли подобные программы быть некой прелюдией к событиям, произошедшим в 2014 году.

"Это не было подготовкой. Но надо отдать должное, что русские всегда побеждали и эти шоу были на территории России", - отметил продюсер.

Влад и Алексей вспоминали о телепроекте "Фабрика звезд. Россия-Украина", который транслировался на росТВ в 2012 году. Украинские "фабриканты" ездили в Россию, чтобы принять участие в музыкальных соревнованиях с российскими коллегами. Гончаренко уверен, что победа россиян была предопределена с самого начала.

"Там все было понятно и простроено под русских. Наши участники были пушечным мясом. Всем хотелось тогда и хочется сейчас славы в России. Это не секрет. Это большие гонорары, большой рынок, за который все борются. Были мечты: а вдруг нас заметят, нас увидят?" - вспомнил он.

Также Гончаренко заговорил о звездах, которые продолжают ездить и принципиально не ездят с гастролями в Россию. Ранее он пояснил, почему украинцы ополчились на опальных артисток Ани Лорак и Светлану Лободу.

"Ездили и сейчас ездят туда. Есть часть, которая не ездит принципиально. И я уважаю их позицию… Мы перешли серьезную грань войной на Донбассе, и то, что поссорились мы надолго – это точно", - отметил продюсер.

Напомним, что ранее телепродюсер Алексей Гончаренко высказался об уровне владения украинскими звездами государственного языка.

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