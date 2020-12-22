Поборола страхи и комплексы: Алена Шоптенко показала смелое домашнее фото

Алена Шоптенко, которая на днях отмечает свое 33-летие, решила обратиться к фанатам и подвести итоги собственного года жизни. В новом посте танцовщица призналась, что он, как и у большинства людей, был нелегким для нее. Тем не менее, она сумела найти также и массу позитивных моментов.

"Все пишут о том, что 2020 год был сложным и с надеждой ждут прихода 2021. А я, признаюсь вам, с огромной радостью заканчиваю свой 32-ой год жизни, так как он был действительно сложным не только из-за коронавируса и всех его вытекающих. Этот год был для меня полон испытаний и осознаний, потрясений и переживаний. И это все точно немного изменило меня.

Каждый год в день своего рождения я фиксирую на бумаге тезис, который принес мне прошедший год и который станет очередным пополнением в "копилку" взросления. И в этом году он следующий: "невозможно что-либо поменять, не начав с себя". Все, что вовне, зависит от того что внутри. И вместо того, чтоб сражаться с ветряными мельницами, лучше бороться со своими страхами и комплексами. Так вот мой 33-ой год жизни будет намного лучше 32-ого, потому что таким я его сделаю сама. А еще сегодня понедельник, и это значит самое время начать новую жизнь и худеть. С днем рождения меня!", - поделилась она.

Алена Шоптенко отмечает день рождения (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

На снимке девушка позирует в облегающем платье бежевого оттенка с контрастными полосами по краям, которое подчеркнуло каждый сантиметр тела звезды. Дополнили аутфит грубые ботинки. Алена стоит напротив окна, улыбаясь в камеру, и выглядит сияющей и счастливой. За такое фото знаменитость получила массу лайков и комментариев. Поклонники поздравили танцовщицу, а также отметили, что с такой роскошной фигурой она может не думать о похудении.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко рассказала, что всегда есть в ее косметичке.