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"Почему себе отказывать?" Полякова разоткровенничалась о табу и предпочтениях в постели

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 13:38
"Почему себе отказывать?" Полякова разоткровенничалась о табу и предпочтениях в постели Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Маша Ефросинина и Оля Полякова запусили успешный YouTube-проект "Взрослые девочки", который так полюбился зрителям. За свою шоу певица и ведущая даже получили награду.

Телезвезда и блогер призналась, что проект помог ей раскрепостить, а ведь она сначала не верила в успех задумки создать женский подкаст, но звездной подруге удалось ее уговорить, чему Маша теперь несказанно рада.

Так, темой для обсуждений в новом выпуске, который уже доступен на YouTube, стал интим.

Оля призналась, что имеет в постели табу, например, анальный секс. Певица открыто обсудила и свои предпочтение в интимной сфере.

&quot;Почему себе отказывать?&quot; Полякова разоткровенничалась о табу и предпочтениях в постели

Оля открыто и смело говорить на сексуальные темы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Выяснилось, что она любит заниматься любовью во время критических дней. На этот счет артистка дала пару рекомендаций, опробованных на личном опыте.

Оля порекомендовала женщинам приобрести специальную губку, которая впитывает кровяные выделения, тогда интимная близость в период менструации будет более комфортной.

"Продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губка, которая вставляется туда и, пожалуйста, никакой крови. Конечно, если цикл на пике, то я, пожалуй, откажусь. Но если месячные заканчиваются, тогда почему себе отказывать?" – задалась вопросом звезда.

Также Полякова призналась, что любит интимные утехи и даже сделала неоднозначное заявление. Полякова выдала неоднозначную фразу: "Я - одержимая, развратная бабища. Так и знайте", - с юмором заявила она.

Напомним, что Оля Полякова украсила обложку известного глянца и заговорила об источниках счастья.

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Оля Полякова Маша Ефросинина
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