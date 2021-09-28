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Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день

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Швейцария, Вторник 28 сентября 2021 16:42
Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Styler

Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница, победительница проекта Анна Богдан живут душа в душу. Пара много путешествует и любит активный и нескучный досуг. Так, влюбленные отправились в путешествие по Швейцарии, где Михаил встретил свой 32-й день рождения.

Фото из Цюриха он поделился в Instagram.

Именинник расположился на набережной реки Лиммат. Он одет в уютный спортивный костюм оттенка мокко. Кстати, у его любимой точно такой же аутфит – пара предпочла family look.

"Помят костюм и лицо, но еще нет ощущение 32… А еще я встретил тебя, Анна, главный подарок с бантом на попе. Короче с днем рождения меня, спасибо всем за поздравления! Обнимаю крепко, до хруста", - обратился он ко всем, кто оставил для него теплые слова и пожелания в особый день.

Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день

Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день

Михаил Заливако встретил день рождения с любимой в путешествии(фото: instagram.com/kanyeeebear)

Анна поспешила поздравить Михаила с его особенным днем и запостила в Instagram совместное фото. На снимке бизнесмен обнимает возлюбленную, они позируют на фоне живописный швейцарских пейзажей – пара путешествует по стране и меняет города и локации, чтобы насладиться заграничным путешествием сполна и посмотреть как можно больше памятных мест.

"Сегодня очень необычный день. И это не потому, что на улице хорошая погода, не потому что мы в новом месте или в другой стране! А потому, что сегодня день рождения моего Михаила. Все мои поздравления были сказаны ему лично, подкреплены обнимашками и целовашками", - написала Анна.

Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день

Подарок с бантом на попе: Холостяк 11 обратился к любимой в особый день

Анна Богдан обратилась к любимому в день его рождения (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

К поздравлениям девушки присоединились друзья пары: жена экс-холостяка Никиты Добрынина и победиельница проекта Дарина Квиткова, а также ведущий реалити Григорий Решетник с женой Кристиной.

Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан покорили романтичным осенним фотосетом.

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