ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникам

Новина українською → Воскресенье 01 ноября 2020 13:53
Как поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникам Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Певица рассказала фанатам, какие витамины пьет

Джамала может похвастаться не только музыкальными талантами, но роскошными волосами, блестящие, идеально и ровные, они давно стали одним из элементов ее узнаваемого имиджа. Когда певица была беременная она решилась их немного осветлить.

Но и теперь, когда певица во второй раз стала мамой, эксперименты с волосами никто не отменял. Джамала порадовала фанатов снимками, на которых она стоит с новой прической: стильное каре с челкой делает свою обладательницу игривой и яркой. Но певица в своем посте решила не только покрасоваться новым образом, она поделилась с фанатами, какие витамины пьет, чтобы не заболеть.

Как поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникамКак поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникамКак поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникамДжамале очень идет челка (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Друзі, як ви? Як ваше здоров’я? Хочу зробити перекличку: хто вже перехворів? Хто хворіє зараз? Помітила, що за цей час дуже обмежилася моя географія пересування в Києві - дім-студія-кав’ярня. Ну, може, ще одне якесь місце. Я переважно намагаюся бути в знайомих місцях чи вдома. Це моя нова реальність.
Можу сказати, що в моїй команді вже кілька людей перехворіло. На щастя, без ускладнень! Коло звужується. А як у вас?

Як підтримуєте імунітет? Я, наприклад, вітамінами C і D. Допоможе? Не завадить. Дотримуєтесь карантину вдома чи десь буваєте?", - спросила певица у своих поклонников.

"Очень здорово с новой прической!", "Классная прическа!", "Такая уютная", "Як Вам пасує ця стрижка. Просто ваше", - фанаты не только поделились с певицей, как идут их дела и болеют ли они, но и восхитились тем, как к лицу Джамале ее новая прическа.

Напомним, что Джамала заворожила бесконечной романтикой с мужем в день его рождения: невероятная пара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Джамала стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В НАПК отреагировали на письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ
РБК-Украинаинформационное агентство В НАПК отреагировали на письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ