Как поддерживать иммунитет: Джамала с новой стильной прической обратилась к поклонникам

Певица рассказала фанатам, какие витамины пьет

Джамала может похвастаться не только музыкальными талантами, но роскошными волосами, блестящие, идеально и ровные, они давно стали одним из элементов ее узнаваемого имиджа. Когда певица была беременная она решилась их немного осветлить.

Но и теперь, когда певица во второй раз стала мамой, эксперименты с волосами никто не отменял. Джамала порадовала фанатов снимками, на которых она стоит с новой прической: стильное каре с челкой делает свою обладательницу игривой и яркой. Но певица в своем посте решила не только покрасоваться новым образом, она поделилась с фанатами, какие витамины пьет, чтобы не заболеть.

Джамале очень идет челка (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Друзі, як ви? Як ваше здоров’я? Хочу зробити перекличку: хто вже перехворів? Хто хворіє зараз? Помітила, що за цей час дуже обмежилася моя географія пересування в Києві - дім-студія-кав’ярня. Ну, може, ще одне якесь місце. Я переважно намагаюся бути в знайомих місцях чи вдома. Це моя нова реальність.

Можу сказати, що в моїй команді вже кілька людей перехворіло. На щастя, без ускладнень! Коло звужується. А як у вас?

Як підтримуєте імунітет? Я, наприклад, вітамінами C і D. Допоможе? Не завадить. Дотримуєтесь карантину вдома чи десь буваєте?", - спросила певица у своих поклонников.

"Очень здорово с новой прической!", "Классная прическа!", "Такая уютная", "Як Вам пасує ця стрижка. Просто ваше", - фанаты не только поделились с певицей, как идут их дела и болеют ли они, но и восхитились тем, как к лицу Джамале ее новая прическа.

Напомним, что Джамала заворожила бесконечной романтикой с мужем в день его рождения: невероятная пара.