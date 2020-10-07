Подготовили кроватку и игрушки: беременная Илона Гвоздева в белом растрогала признанием
Хореограф заговорила о долгожданной встрече с будущим малышом
Илона Гвоздева вот-вот родит во второй раз. Хореограф находится на последних неделях беременности и вместе с мужем Иваном и дочкой Валерией с нетерпением ждет встречи с малышом. Она делится трогательными фото и постами, а также рассказывает, как попрекает ее беременность и публикует полезные посты в Instagram для будущих родителей с отсылкой на личный опыт.
На серии новых снимков хореограф позирует в свободном белоснежном платье и буквально излучает нежность. Она бережно обнимает округлый животик. На одном из кадров Илона запечатлена вместе с мужем Иваном.
"Осталось совсем немножко времени до встречи с тобой, мой малыш. Мы с Иваноми с Валерией подготовили уже и комнатку, и кроватку, сестричка даже игрушечки уже выбрала для тебя", - призналась она.
Илона Гвоздева поделилась нежными беременными фото (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Поклонники оставили для будущей мамы массу пожеланий и комплиментов
- Такая вы нежная
- Вы прекрасна
- Илоночка! Пусть все пройдет быстро и легко! Пусть ваша встреча будет чудесной!
- Желаю вам удачи, Илонка, у вас прекрасная дочка и будет еще такой сынок
- Желаю малишу родиться здоровим, крепким
- Желаю счастья, чтобы все прошло легко и быстро
Напомним, что ранее Илона Гвоздева рассказала о формировании семейного бюджета и тратах.
К слову, беременная Илона Гвоздева разоткровенничалась, почему никогда не будет фотографироваться обнаженной и как ее муж относится к откровенными фото.