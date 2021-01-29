Очень подходят друг другу: похорошевшая Дженнифер Энистон нашла нового бойфренда

Дженнифер Энистон - редкая гостья на просторах интернета. Актриса завела свою страницу в сети Instagram всего пару лет назад, и назвать ее откровенной нельзя. Тем не менее, периодически экс-супруга Брэда Питта делится снимками из рабочих проектов а также - из обычной жизни.

В своем очередном посте актриса показала подготовку к съемочному процессу нового сезона "Утреннего шоу". На фото Дженнифер позирует со своим стилистом по волосам Крисом МакМилланом, который позаботился о том, чтобы Энистон выглядела отдохнувшей и свежей. Он осветлил волосы на пару тонов, добавив блики. Образ обладательницы одной из самых желанных причесок в мире стал более дерзким и зрительно убавил ей лет.

Новый стиль Дженнифер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Счастливый и цветущий внешний вид Дженнифер натолкнул фанатов на мысли о переменах в личной жизни актрисы. Тем более что инсайдеры утверждают то же самое. По слухам, голливудская красавица начала тесно общаться с экс-супругом Оливии Уайлд, американским актером Джейсоном Судейкисом. 51-летняя Энистон как никто другой понимает 45-летнего актера и всячески помогает ему пережить расставание. Актриса делится своими проверенными методами, включая медитацию и йогу, а также просто дает Джейсону высказаться.

"Она стала верным другом для Джейсона на протяжении всего этого кошмара. Они разговаривают и переписываются каждый день. Она делится с ним своими стратегиями выживания, такими как медитация и йога, плюс подбадривает его. Джен взволнована тем, какими близкими людьми они стали", - говорит приближенный к Энистон источник.

Также он добавил, что звезда испытывает искреннюю симпатию к мужчине, что даже не пытается скрыть.

Ранее мы писали, что Дженнифер подозревали в романе с другим мужчиной.