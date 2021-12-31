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Подкинул мне кучу испытаний: Alyona Alyona сделала признание о своем бойфренде

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 17:32
Подкинул мне кучу испытаний: Alyona Alyona сделала признание о своем бойфренде Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Styler

Alyona Alyona недавно познакомила поклонников со своим любимым – рэпером и блогером Денисом. Артистка рассказала все подробности о знакомстве и отношениях с молодым человек и призналась, что уже успела пообщаться с родителями бойфренда.

В канун Нового года рэперша поделилась теплым праздничным фото с Денисом и записала веселое поздравление для поклонников, которое увенчалось в конце поцелуем.

"2021, що ти наробив! Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом", - обратилась Алена к любимому.

Рэп-исполнительница подвела итоги уходящего года и оставила теплые пожелания и план счастливых событий для всех на 2022.

"Крутий рік… Я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми с Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам:

  • подвійну дозу щястя
  • подвійну дозу здоров’я
  • подвійну дозу найяскравіших емоцій
  • щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше
  • і працювалося вам вдвічі легше

Любимо вас і дуже міцно обіймаємо!" - обратилась она к поклонникам.

Подкинул мне кучу испытаний: Alyona Alyona сделала признание о своем бойфренде

Alyona Alyona с бойфрендом и его родителями улетела в Стамбул (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кстати, от концертов в новогоднюю ночь Алена отказалась, и отправилась в Турцию, в Стамбул со своим парнем и его родителями. К слову, компания уже прибыла в крупнейший турецкий город и наслаждается местными достопримечательностями.

Кстати, Alyona Alyona стала жертвой карманников и прокомментировала неприятный инцидент.

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Alyona Alyona
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