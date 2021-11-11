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Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 15:38
Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Юрий Горбунов признается, что с появлением младшего сына Данила, старший мальчик Ваня помогает с малышом и сам просит приобщать его к семейным делам. Он растет ответственным и самостоятельным ребенком. Так, Юрий был в командировке в Одессе, куда приехал со спектаклем. К слову, на сцене компанию ему составила коллега Лилия Ребрик. Вернувшись домой, шоумена ждал приятный сюрприз – его старший сын Ваня приготовил папе роскошный завтрак своими руками.

Рабочий процесс на кухне Юрий запечатлел на фото и разместил их в Instagram.

Маленький Ваня расположился у плиты и готовит для уставшего папы яичницу из трех яиц. Мальчик аккуратно и сосредоточенно управляется с завраком под чутким руководством Юрия. Он стоит на стуле колянях у индукционной плиты и орудует лопаткой. Гордый звездный отец не смог сдержать умиления.

Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына

Ваня с удовольствием помогает на кухне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Тато з відрядження повернувся-а тут майстер шеф мій підростаючий! Навіть посолив", - восхитился самостоятельностью и кулинарными талантами сына Юрий.

Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына

Ваня приготовил папе питательный завтрак (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики шоумена восхитились кулинарными способностями мальчика и его заботливым отношением к отцу.

  • Красивый такой мальчик Ванечка, светленький!
  • Вот это молодец!
  • Золотой ребенок растет
  • Когда появляются маленькие дети, то старшие очень быстро взрослеют
  • Красавчик. Так мило

Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассказывал, что наслаждается отцовством в осознанном возрасте. Шоумен мечтает стать еще и папой дочки и планирует отправиться с женой Катей Осадчей в роддом за Марийкой.

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