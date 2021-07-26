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Не подстраиваться и не ожидать: Мишина после расставания с Эллертом заговорила о жизненно важном

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 11:05
Не подстраиваться и не ожидать: Мишина после расставания с Эллертом заговорила о жизненно важном Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвия Агаркова

Ксения Мишина недавно огорошила поклонников неприятной новостью – она разорвала отношения с избранником и победителем Холостяки Александром Эллертом. Пара отдыхала в Крыму, и вдруг, как гром среди ясного неба, актриса объявила об окончательном разрыве с любимым. Сценарист "Квартала 95" покинул полуостров и отправился в Киев, а Ксения заинтриговала подписчиков философскими постами и рассуждениями на тему женственности, проявлений счастья, любви и гармонии с собой.

Нова запись в Instagram-аккаунте актрисы также была посвящена извечной теме.

Ксения опубликовала завораживающее портретное фото. Она смотрит магнетическим взглядом прямо в объектив фотографа, ее волосы красиво развеваются.

"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", - поделилась жизненными рассужденими на извечную тему Ксения.

Не подстраиваться и не ожидать: Мишина после расставания с Эллертом заговорила о жизненно важном

Ксения очаровала магнетическим кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Под постом актрисы собралось немало комментариев. Одна из пользовательниц сети обратилась к Ксении: "Тригубенко надо было выбирать для семьи, а не вот это вот все". Мишина отреагировала: "Надо было то , что было сделано".

  • Космическая красота
  • Ксения, вы божественны. Восхищаюсь вами. Вашей красотой, нежностью и силой характера
  • Красивое фото! Слова взрослой и мудрой души внутри вас! Вы большая умница
  • Ох какая сильная фотография
  • Шикарная. Ну такая уже вы красивая
  • Этот взгляд, эти глаза. Ксения, вы бесподобны, вашу красоту не описать словами
  • Суперская фотка

В это время Александр Эллерт проводит досуг с друзьями, в частности, отдыхает в компании Андрея Рыбака – таке экс-участника Холостячки.

Напомним, что ранее Ксения Мишина в эффектном наряде порассуждала о сильных сторонах женщины.

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