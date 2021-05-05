Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея

Сергею Бабкину в начале года пришлось непросто – он узнал о неутешительном диагнозе и вынужден был в срочном порядке ехать на две офтальмологические операции за границу. Но все страшное осталось позади, теперь музыкант наслаждается жизнью и активно работает. Он признается, что самое важно для него в жизни – любимая семья. Так, Сергей – многодетный папа, а также воспитывает сына от предыдущего брака своего жены Снежаны – Артура. А вот младшенького члена семьи Бабкиных, сыночка Елисея, артист показал впервые!

Так, на странице в Instagram Сергей опубликовал забавный семейный кадр.

Звездный папа в первый раз показал лицо сынишки. Малыш сидит у него на шее и заливисто смеется. На нем – крохотный темно-синий спортивный костюм с белыми полосками. Папа и сын дурачатся и показывают язык прямо в камеру. "Лис", - коротко подписал семейный мужской портрет Бабкиных певец. Сергей Бабкин показал младшего сына (фото: instagram.com/babkin_official) Поклонники артиста тут же принялись делиться первыми впечатлениями и заметили, что Елисей растет копией своего папы. Ура! Какие вы прекрасные

Классные!

Какой хорошенький

Ваша копия

Какой необыкновенный

Лисенок- на папу похож очень

Какое чудо

Красавчик

Очень похожи К слову, на Пасху Сергей с женой и тремя детьми ходил в храм. Тогда он держал Елисея на руках, повернутым спиной к камере. Стоит отметить, что малышу уже почти два года – в июне он будет праздновать свой второй день рождения.