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Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея

Новина українською → Среда 05 мая 2021 14:37
Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com.snezhana babkina)
Автор: Lite

Сергею Бабкину в начале года пришлось непросто – он узнал о неутешительном диагнозе и вынужден был в срочном порядке ехать на две офтальмологические операции за границу. Но все страшное осталось позади, теперь музыкант наслаждается жизнью и активно работает. Он признается, что самое важно для него в жизни – любимая семья. Так, Сергей – многодетный папа, а также воспитывает сына от предыдущего брака своего жены Снежаны – Артура. А вот младшенького члена семьи Бабкиных, сыночка Елисея, артист показал впервые!

Так, на странице в Instagram Сергей опубликовал забавный семейный кадр.

Звездный папа в первый раз показал лицо сынишки. Малыш сидит у него на шее и заливисто смеется. На нем – крохотный темно-синий спортивный костюм с белыми полосками. Папа и сын дурачатся и показывают язык прямо в камеру.

"Лис", - коротко подписал семейный мужской портрет Бабкиных певец.

Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея

Сергей Бабкин показал младшего сына (фото: instagram.com/babkin_official)

Поклонники артиста тут же принялись делиться первыми впечатлениями и заметили, что Елисей растет копией своего папы.

  • Ура! Какие вы прекрасные
  • Классные!
  • Какой хорошенький
  • Ваша копия
  • Какой необыкновенный
  • Лисенок- на папу похож очень
  • Какое чудо
  • Красавчик
  • Очень похожи

К слову, на Пасху Сергей с женой и тремя детьми ходил в храм. Тогда он держал Елисея на руках, повернутым спиной к камере. Стоит отметить, что малышу уже почти два года – в июне он будет праздновать свой второй день рождения.

К слову, откровения жены Сергея, Снежаны об его изменах всколыхнули всю сеть – пара достойно прошла все испытания, а их союз лишь окреп.

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