Как же похож на папу: Ирина Билык очаровала ярким фото с подросшим сыном
Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась со своим мужем Асланом Ахмадовым, показала новое фото с их общим сыном - пятилетним Табризом.
Яркий снимок с мальчиком звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото мама и сын позируют на фоне оранжевой стены. Оба они одеты в красочные спортивные костюмы - Табриз примерил фиолетовый, а Ирина выбрала бирюзовый худи и сиреневые бриджи.
Мальчик стоит на табуреточке и держит в руках розовый шарик, а мама нежно его обнимает.
"Незаметно растет мой сынок. А скоро и в школу... Вы думаете, будет еще локдаун?" – подписала семейный кадр 51-летняя Билык.
Ирина Билык показала красавчика сына Табриза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Поклонники оставили сыну артистки немало комплиментов и в который раз отметили. что он очень похож на своего отца.
- Який красавчік
- Милые красотульки
- Копия папа, лапусик
- Очень красивый
- Дуже гарні!
- Красавчик!
- На стиле
- Такой красивый сынок, Ириша
- Вы прекрасны!!!
- Модные красавчики!
- Ах, как подрос малыш
- Как же похож на папу
Напомним, ранее Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием - певица заявила, что никогда не считала себя красивой.