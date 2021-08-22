Как же похож на папу: Ирина Билык очаровала ярким фото с подросшим сыном

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась со своим мужем Асланом Ахмадовым, показала новое фото с их общим сыном - пятилетним Табризом.

На фото мама и сын позируют на фоне оранжевой стены. Оба они одеты в красочные спортивные костюмы - Табриз примерил фиолетовый, а Ирина выбрала бирюзовый худи и сиреневые бриджи.

Мальчик стоит на табуреточке и держит в руках розовый шарик, а мама нежно его обнимает.

"Незаметно растет мой сынок. А скоро и в школу... Вы думаете, будет еще локдаун?" – подписала семейный кадр 51-летняя Билык.

Ирина Билык показала красавчика сына Табриза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники оставили сыну артистки немало комплиментов и в который раз отметили. что он очень похож на своего отца.