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Как похож на папу!В сеть попали эксклюзивные фото сына-именинника Билык с первых дней до сегодня

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 14:20
Как похож на папу!В сеть попали эксклюзивные фото сына-именинника Билык с первых дней до сегодня Ирина Билык с сыном Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ольвия Агаркова

Ирина Билык – мама двух прекрасных сыновей: Глеба и Табриза. Младший мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, а его отцом является российский режиссер, фотограф и продюсер Аслан Ахмадов.

Весной этого года Ирина призналась, что развелась с супругом, хоть и пыталась сохранить брак на расстоянии. Впрочем, маленький Табриз остался рядом с мамой, а 8 декабря отпраздновал день рождения.

На личной странице в Instagram украинскя поп-дива показала полное любви и нежности фото с именинником.

На снимке любящая мама наклонилась над малышом, который тащит в рот игрушку. "С Днем Рождения,любимый наш Табриз! Солнеченый Малыш", - обратилась певица к маленькому имениннику.

Как похож на папу!В сеть попали эксклюзивные фото сына-именинника Билык с первых дней до сегодня

Ирина Билык показала фото с сыном из семейного архива (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Табриза поздравили не только поклонники его звездной мамы, но и коллеги Ирины. "Радости, чудес, любви, чистых душой и помыслами людей на жизненном пути, всех благ духовных и земных! Люблю, безгранично!" – написала певица Евгения Власова. "Хай здоровенький і щасливий росте!" – присоединилась к коллеге Мария Бурмака.

К слову, у мальчика уже есть собственная страничка в соцсети. Разумеется, ее ведет не он, а, скорее всего, звездная мама с помощниками. В аккаунте именинника также появилось милое фото. Мальчик сидит на полу в черно-белом пижаме и лучезарно улыбается.

Как похож на папу!В сеть попали эксклюзивные фото сына-именинника Билык с первых дней до сегодня

У Табриза уэже есть личная страничка в Instagram (фото:instagram.com/tabrizakhmadov)

Папа мальчика, Аслан Ахмадов поделился роликом с нарезкой эксклюзивных фото из семейного архива, на которых Табриз запечатлен с первых дней жизни до настоящего времени. Среди них также есть фото с мамой ребенка.

"С Днем рождения, сынок! Пусть твоя жизнь будет счастливой и беззаботной!" – обратился к любимому имениннику отец.

Напомним, что ранее бывший Ирины Билык Дмитрий Коляденко рассказал, как делал певице предложение.

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