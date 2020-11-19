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Похожа на младшую дочь: Лилия Ребрик шокировала фанатов натуральной красотой

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 12:05
Похожа на младшую дочь: Лилия Ребрик шокировала фанатов натуральной красотой Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик показала, как выглядит на съемках

Лилия Ребрик недавно поделилась с фанатами семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье. А вот на карантин выходного дня ведущая предпочла поддержать ресторанный бизнес - и заказала угощение для всей своей многочисленной семьи на дом, так что стоять у плиты в этот вечер не пришлось.

А сейчас Лилия вернулась к работе. Лилия показала, как выглядит на бекстейдже: на селфи у ведущей макияж, она нежно улыбается. Фанаты в восторге от того, какая свежая Лилия с самого утра - и сравнили ее с младшей дочерью в комментариях.

Похожа на младшую дочь: Лилия Ребрик шокировала фанатов натуральной красотойКрасота - в хорошем настроении (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Молодша донечка на Вас дуже схожа!", "Красива дуже", "Ви дуже мила", "А ви як завжди прекрасна", "Шикарная женщина", - посыпались комплименты на звезду.

Напомним, недавно Лилия Ребрик растрогала фанатов личной историей о муже - все вышло так, как должно было. Ведущая поделилась историей о том, как пара хотела подать заявление на роспись и выбрала дату, но однажды, гуляя по Киеву вечерком, решила не дожидаться ее - и стали мужем и женой "здесь и сейчас".

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