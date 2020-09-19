ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как похожи! Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 09:58
Как похожи! Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Оимпийская чемпионка отмечает первый день рождения младшей доченьки Эвелины

Лилия Подкопаева ровно год назад, 19 сентября, родила в США доченьку Эвелину и стала носить гордый статус многодетной мамы, ведь воспитывает еще сына Вадима и дочь Каролину. Отцом малышки стал возлюбленный Олимпийской чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский. Он признался, что в честь появления на свет девочки одарил любимую ювелирными украшениями. Лилия не показывали лицо малышки, но в знаменательный день все же решилась явить Эвелину миру.

Так, гимнастка опубликовала в Instagram черно-белое фото маленькой именинницы. Очаровательная Эвелина в ажурном платье с повязкой на голове сидит на пляже – снимок сделан будто случайно, девочка совешенно не позирует. Приняв естественную позу.

"Ваши планы на будущее?
-Вот же они!" - подписала она трогательное фото именинницы Эвелины.

Как похожи! Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы

Лилия впервые показала фото дочери-именинницы Эвелины (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики спортсменки тут же отметили сходство знаменитой мамы и ее доченьки и забросали именинницу комплиментами.

  • Как же она похожа на Вас!
  • Любовь
  • Бусинка
  • Красотка
  • Маленький ангелочек
  • Какая лапочка. Лилюша, доченька на тебя похожа очень!
  • Мамино солнышко
  • Чарівна малеча!
  • Просто класс!

Кстати, Лилия заявляла, что отметит день рождения Эвелины в тесном семейном кругу, а в планах пары – крестить девочку.

Кстати, Лилия Подкопаева побывала с мужем Игорем Дубинским в Киеве, где отметила свой день рождения. Также пара отпраздновала в Украине День Независимости.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым, которого показывает в соцсети все чаще.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Подкопаева
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Киев остается в "оранжевой зоне" еще на две недели
РБК-Украинаинформационное агентство Киев остается в "оранжевой зоне" еще на две недели