Как похожи! Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы

Оимпийская чемпионка отмечает первый день рождения младшей доченьки Эвелины

Лилия Подкопаева ровно год назад, 19 сентября, родила в США доченьку Эвелину и стала носить гордый статус многодетной мамы, ведь воспитывает еще сына Вадима и дочь Каролину. Отцом малышки стал возлюбленный Олимпийской чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский. Он признался, что в честь появления на свет девочки одарил любимую ювелирными украшениями. Лилия не показывали лицо малышки, но в знаменательный день все же решилась явить Эвелину миру.

Так, гимнастка опубликовала в Instagram черно-белое фото маленькой именинницы. Очаровательная Эвелина в ажурном платье с повязкой на голове сидит на пляже – снимок сделан будто случайно, девочка совешенно не позирует. Приняв естественную позу.

"Ваши планы на будущее?

-Вот же они!" - подписала она трогательное фото именинницы Эвелины.

Лилия впервые показала фото дочери-именинницы Эвелины (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики спортсменки тут же отметили сходство знаменитой мамы и ее доченьки и забросали именинницу комплиментами.

Как же она похожа на Вас!

Любовь

Бусинка

Красотка

Маленький ангелочек

Какая лапочка. Лилюша, доченька на тебя похожа очень!

Мамино солнышко

Чарівна малеча!

Просто класс!

Кстати, Лилия заявляла, что отметит день рождения Эвелины в тесном семейном кругу, а в планах пары – крестить девочку.

Кстати, Лилия Подкопаева побывала с мужем Игорем Дубинским в Киеве, где отметила свой день рождения. Также пара отпраздновала в Украине День Независимости.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым, которого показывает в соцсети все чаще.