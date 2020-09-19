Как похожи! Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы
Оимпийская чемпионка отмечает первый день рождения младшей доченьки Эвелины
Лилия Подкопаева ровно год назад, 19 сентября, родила в США доченьку Эвелину и стала носить гордый статус многодетной мамы, ведь воспитывает еще сына Вадима и дочь Каролину. Отцом малышки стал возлюбленный Олимпийской чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский. Он признался, что в честь появления на свет девочки одарил любимую ювелирными украшениями. Лилия не показывали лицо малышки, но в знаменательный день все же решилась явить Эвелину миру.
Так, гимнастка опубликовала в Instagram черно-белое фото маленькой именинницы. Очаровательная Эвелина в ажурном платье с повязкой на голове сидит на пляже – снимок сделан будто случайно, девочка совешенно не позирует. Приняв естественную позу.
"Ваши планы на будущее?
-Вот же они!" - подписала она трогательное фото именинницы Эвелины.
Лилия впервые показала фото дочери-именинницы Эвелины (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Подписчики спортсменки тут же отметили сходство знаменитой мамы и ее доченьки и забросали именинницу комплиментами.
- Как же она похожа на Вас!
- Любовь
- Бусинка
- Красотка
- Маленький ангелочек
- Какая лапочка. Лилюша, доченька на тебя похожа очень!
- Мамино солнышко
- Чарівна малеча!
- Просто класс!
Кстати, Лилия заявляла, что отметит день рождения Эвелины в тесном семейном кругу, а в планах пары – крестить девочку.
Кстати, Лилия Подкопаева побывала с мужем Игорем Дубинским в Киеве, где отметила свой день рождения. Также пара отпраздновала в Украине День Независимости.
Напомним, что ранее Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым, которого показывает в соцсети все чаще.