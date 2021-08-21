Похудевшая Джамала в микротопе засветила плоский животик и стройные формы

Джамала недавно вернулась из живописных Карпат, где провела незабываемое время, работая и отдыхая. Красочные пейзажи и захватывающие дух горные массивы, зеленые леса и бескрайние просторы послужили мощным вдохновением для артистки. Она до сих пор с теплотом вспоминает время, проведенное в Карпатах, и делится фото из личного архива.

На страничке в фотоблоге Instagram звезда запостила атмосферное фото с Западной Украины.

Певица позирует в черном крошечном топе, черных джинсах и пестрой рубашке нараспашку.

"Коли здається, що все не так, а поряд — нікого, хто б підтримав, просто подивись на небо", - дала вдохновляющий совет певица.

Джамала покорила стройной фигурой и плоским животиком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники прониклись ее напутствием и оставили восторженые комментарии под фото.

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В Карпаты певица ездила снимать клип с коллегой TAYANNой. К слову, видеоработа на песню "Моя земля" выйдет как раз в День Независимости Украины – 24 августа. Съемки проходили в живописных Карпатах. Так, Джамала успела насладиться всеми местными красотами и даже испытать на себе экстремальные условия и подняться на гору Драгобрат.

"Мы с командой мокли, убегали от града и тумана, смеялись, пели, просили небо о возможности сделать обложку сингла и (о, чудо!), фотографировались где-то в промежутке между ливнями", - рассказала она о насыщенных съемочных днях среди гор.