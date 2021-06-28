Похудевшая Могилевская в супермини решилась на разоблачение: "принимала волшебную таблетку"

Наталья Могилевская месяц назад ввязалась в серьезные спор и пообещала, что похудеет на 4 кг. Она вооружалась советами специалистов и начала воплощать в жизнь задуманное. Но в назначенный день оказалось, что до заветной цифры певица не дотягивает – 300 лишних грамм предательски мелькали на весах. Все же выиграть пари и сохранить волосы (а именно на них был спор) певице удалось.

Наталья рассказала в Instagram историю о роковых трехсот граммах веса, из-за которых она чуть не распрощалась с густой шевелюрой.

Она сопроводила личную историю дерзким фото, на котором позирует в кожаном экстрамини сливового оттенка и в массивных босоножках на устойчивом каблуке.

Она призналась, с какими трудностями столкнулась во время похудения, недооценив их влияние на конечный результат.

"В реальности я верила, что 4 кг - это не так уж и много. И вы писали, что это мелочи, и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову… Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолёт и вернуться обратно - все складывается иначе", - заверила она.

Наталья поделилась фото в дерзком образе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Все шло хорошо, но утром перед анонсом окончательного веса в день Х (26 июня), артистка встала на весы и увидела злосчастные лишние 300 грамм, которые "всплыли ниоткуда".

Диетолог звезды предположила, что виновата свекла, которую Наталья недальновидно съела вечером накануне финального взвешивания.

"Я уверена, что всему виной перелет. Это большая нагрузка на организм и вес часто выше после перелета", - выдвинула свою версию звезда.

Но отступать и так просто сдаваться знаменитость не собиралась – она решила бороться за победу до конца.

"Я в последние дни сделала все: и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня, наконец, получились мои, 72,6 кг!" - похвасталась вожделенным результатом она.