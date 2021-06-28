ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Похудевшая Могилевская в супермини решилась на разоблачение: "принимала волшебную таблетку"

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 16:38
Похудевшая Могилевская в супермини решилась на разоблачение: "принимала волшебную таблетку" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Styler

Наталья Могилевская месяц назад ввязалась в серьезные спор и пообещала, что похудеет на 4 кг. Она вооружалась советами специалистов и начала воплощать в жизнь задуманное. Но в назначенный день оказалось, что до заветной цифры певица не дотягивает – 300 лишних грамм предательски мелькали на весах. Все же выиграть пари и сохранить волосы (а именно на них был спор) певице удалось.

Наталья рассказала в Instagram историю о роковых трехсот граммах веса, из-за которых она чуть не распрощалась с густой шевелюрой.

Она сопроводила личную историю дерзким фото, на котором позирует в кожаном экстрамини сливового оттенка и в массивных босоножках на устойчивом каблуке.

Она призналась, с какими трудностями столкнулась во время похудения, недооценив их влияние на конечный результат.

"В реальности я верила, что 4 кг - это не так уж и много. И вы писали, что это мелочи, и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову… Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолёт и вернуться обратно - все складывается иначе", - заверила она.

Похудевшая Могилевская в супермини решилась на разоблачение: &quot;принимала волшебную таблетку&quot;

Наталья поделилась фото в дерзком образе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Все шло хорошо, но утром перед анонсом окончательного веса в день Х (26 июня), артистка встала на весы и увидела злосчастные лишние 300 грамм, которые "всплыли ниоткуда".

Диетолог звезды предположила, что виновата свекла, которую Наталья недальновидно съела вечером накануне финального взвешивания.

"Я уверена, что всему виной перелет. Это большая нагрузка на организм и вес часто выше после перелета", - выдвинула свою версию звезда.

Но отступать и так просто сдаваться знаменитость не собиралась – она решила бороться за победу до конца.

"Я в последние дни сделала все: и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня, наконец, получились мои, 72,6 кг!" - похвасталась вожделенным результатом она.

Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула постригли Наталью Могилевскую прямо в студии известного шоу.

Читайте LITE в Google News
Наталья Могилевская
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
День Конституции Украины 2021: красивые открытки и поздравления с праздником
День Конституции Украины 2021: красивые открытки и поздравления с праздником