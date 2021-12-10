Похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке
Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году взялась за свою фигуру и похудела на 10 килограммов, покорила роскошным образом на светском мероприятии. Артистка в эффектном наряде появилась на красной дорожке "Музыкальной платформы".
В своем Instagram звезда продемонстрировала свой аутфит и похвасталась полученной наградой.
Счастливая Наталья позировала с букетом цветов и заветной статуэткой, которую она получила за свою песню "До дна" как лучшую песню года.
Для выхода в свет исполнительница выбрала элегантное черное платье миди с пикантным разрезом до бедра, которое дополнила красным жакетом с оригинальным декором из кружева и кисточек.
Завершают эффектный лук черные босоножки на массивном каблуке, уложенные локонами волосы и макияж с акцентом на глаза.
Наталья Могилевская вышла в свет в стильном наряде (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Лучшая песня года "До Дна". Спасибо, @kanalukraina за награду! Спасибо вам, мои слушатели и поклонники! Обещаю в следующем году вас порадовать новыми хитами и неожиданными дуэтами!" - написала довольная Могилевская.
Фолловеры не стали скупиться на поздравления и комплименты для певицы в комментариях.
- Наряд - бимба!!!
- Умница!
- Сексуальная леди
- Наташа красавица, всё Наташи такие
- Виглядаєте просто вогонь
- Вы большая молодец. Спасибо за песни
- У вас шикарний образ
- Красотка!! Как всегда на высоте.Ты лучшая!!
- Наталка, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую
- Браво! Радуйте нас своими песнями ещё много лет!
- Як завжди супер
- Обожнюю вас, чарівна леді
Ранее Наталья Могилевская засветилась с загадочным мужчиной и рассказала о его предложении.