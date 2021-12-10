Похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году взялась за свою фигуру и похудела на 10 килограммов , покорила роскошным образом на светском мероприятии. Артистка в эффектном наряде появилась на красной дорожке "Музыкальной платформы".

Счастливая Наталья позировала с букетом цветов и заветной статуэткой, которую она получила за свою песню "До дна" как лучшую песню года.

Для выхода в свет исполнительница выбрала элегантное черное платье миди с пикантным разрезом до бедра, которое дополнила красным жакетом с оригинальным декором из кружева и кисточек.

Завершают эффектный лук черные босоножки на массивном каблуке, уложенные локонами волосы и макияж с акцентом на глаза.

Наталья Могилевская вышла в свет в стильном наряде (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Лучшая песня года "До Дна". Спасибо, @kanalukraina за награду! Спасибо вам, мои слушатели и поклонники! Обещаю в следующем году вас порадовать новыми хитами и неожиданными дуэтами!" - написала довольная Могилевская.

Фолловеры не стали скупиться на поздравления и комплименты для певицы в комментариях.