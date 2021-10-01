Пока ему интересно: Тина Кароль рассказала об отношениях с 12-летним сыном

Тина Кароль редко делится личным, однако все же решилась рассказать об отношениях с 12-летним сыном Вениамином и своих методах воспитания.

Как призналась певица в программе "Життя відомих людей" , она всегда старается выделить время, чтобы провести его с самым важным человеком.

Сын артистки учится в Англии, поэтому она видится с ним только на каникулах.

"Пока он еще у меня не юноша, ему еще интересно. Затем ему будет интересно уже не со мной, поэтому я стараюсь это время наверстать, как-то расширить его мировоззрение", - поделилась Тина.

Кроме того, звездная мама отметила, что может быть требовательной к сыну, потому что приучает его нести ответственность за свои ошибки - если мальчик совершил какой-то плохой поступок, он знает, что ему придется исправить ситуацию.

"Вениамин знает, если он испортил вещь, ему надо попытаться это исправить, помочь зашить или склеить", - уточнила Кароль.

Так как у парня нет отца, поп-диве приходится быть ему и мамой, и папой: принимать участия в мужских забавах и советовать, как вести себя с девочками.

Одним из общих мечтаний мамы и сына было желание побывать в Исландии. Этим летом они осуществили поездку и исследовали страну в течение 10 дней.

"Холодно было, мы были постоянно одеты, в теплые шапки, куртки, дождевики, хотя остальные все время лежали где-то на море", - поделилась исполнительница.

Тина Кароль с сыном побывали в Исландии (фото: instagram.com/tina_karol)

Развлекаясь в Исландии, Тине даже довелось попробовать на вкус местный лед: "Лед очень вкусный, ему четыреста лет, он такой чистый, мягкий даже. Эта история почти родная для меня, потому что я родилась в Магадане и для меня сосульки были почти как леденцы из магазина".

Кроме того, семья успела увидеть исландский вулкан, который извергался незадолго до их приезда в страну.

"Я отломила кусочки этой лавы, привезла в Украину, подарила близким. Самые ценные сокровища после путешествия - это воспоминания", - призналась певица.