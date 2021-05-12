Попа как у Ким: горячая Леся Никитюк превратилась в украинскую Кардашьян

Леся Никитюк недавно вернулась из Турции, где провела веселые несколько дней, празднуя девичник своей подруги. Телеведущая наслаждалась пляжным отдыхом и веселой компанией, не забывая устраивать жаркие фотосеты в купальнике. А на новых кадрах звезда и вовсе превратилась в мировую звезду!

Соблазнительные фото Леди Ле выложила на своей странице в Instagram .

Она позировала в слитном белом купальнике, сидя на подвешенном над водой гамаке. Образ Леся дополнила соломенной шляпкой и позировала, сидя на коленях и соблазнительно выгнув спину.

При этом Никитюк опубликовала два варианта одного и того же кадра. На первом она в фотошопе слегка изменила свои формы, сделав себе пышные ягодицы, как у американской звезды реалити Ким Кардашьян.

На вотором же снимке ведущая предстала в своем "натуральном" виде.

Леся Никитюк поразила ягодицами, как у Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи она в шутку отметила, что это все результат крема от Кардашьян.

"Good morning мої птічки. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!! У вас було таке?" - написала юморная Никитюк.

Ведущая Маша Ефросинина одной из первых откликнулась в комментариях: "Я на секунду охренела".

Остальные фолловеры также не остались равнодушными к таким переменам во внешности Леди Ле.