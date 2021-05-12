Попа как у Ким: горячая Леся Никитюк превратилась в украинскую Кардашьян
Леся Никитюк недавно вернулась из Турции, где провела веселые несколько дней, празднуя девичник своей подруги. Телеведущая наслаждалась пляжным отдыхом и веселой компанией, не забывая устраивать жаркие фотосеты в купальнике. А на новых кадрах звезда и вовсе превратилась в мировую звезду!
Соблазнительные фото Леди Ле выложила на своей странице в Instagram.
Она позировала в слитном белом купальнике, сидя на подвешенном над водой гамаке. Образ Леся дополнила соломенной шляпкой и позировала, сидя на коленях и соблазнительно выгнув спину.
При этом Никитюк опубликовала два варианта одного и того же кадра. На первом она в фотошопе слегка изменила свои формы, сделав себе пышные ягодицы, как у американской звезды реалити Ким Кардашьян.
На вотором же снимке ведущая предстала в своем "натуральном" виде.
Леся Никитюк поразила ягодицами, как у Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В подписи она в шутку отметила, что это все результат крема от Кардашьян.
"Good morning мої птічки. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!! У вас було таке?" - написала юморная Никитюк.
Ведущая Маша Ефросинина одной из первых откликнулась в комментариях: "Я на секунду охренела".
Остальные фолловеры также не остались равнодушными к таким переменам во внешности Леди Ле.
- Ну дуже пітатєльний крем
- Оце красааа
- Аж вода в басейні сколихнулася від збудження та шаленої краси
- Ваші кращі, голосую за 2. Обожнюю Ваше почуття гумору
- У Вас своя "кардашьян" гарніша, ніж та що після крему
- Леся, натуральні горішки завжди краще за штучні
- Оригінал краще
- Зачётная, но ваша родная на 2 фото однозначно круче
- Циганські фокуси
- Волшебный крем
- Як завжди красунька
- Голосую за українські сідниці
- Красотка, і без крему сексі
Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике поделилась действенным лайфхаком от стресса.