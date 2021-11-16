ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 17:27
Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном Юрий Горбунов с младшим сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Юрий Горбунов растрогал сеть новым фото с младшим сыном Даниилом. Шоумен показал, как нянчится с малышом, пока мама Катя Осадчая занята на работе.

Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, 3-месячный малыш лежит на кровати, а звездный папа склонился над ним и кормит из бутылочки.

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал милый кадр Горбунов.

Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном

Юрий Горбунов показал, как заботится о младшем сыночке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили усилия заботливого папы и расхвалили его в комментариях. Некоторые посоветовали рожать уже и дочку "для комплекта".

  • Як мило!!! Така іділія, татко та син!
  • Какой Вы молодец!
  • Яка милота
  • Грудью надо кормить ..а не на зйомках... ребенок есть ребенок.
  • Прекрасні незабутні моменти
  • Здорова, когда в доме гармония
  • Молодець татко!
  • Ви - приклад справжнього Батька
  • Очень трогательное фото
  • Как это мило. Вы умничка. Так и должно быть в жизни каждого ребёнка
  • Дбайливий татусь
  • Мимишки. Молодцы мужики, справляются
  • ОЦЕ БАТЬКО І Я РОЗУМІЮ! Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект

Напомним, ранее Юрий Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына Ивана.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине продают сало по "космической" цене: что с продуктом будет дальше
В Украине продают сало по "космической" цене: что с продуктом будет дальше