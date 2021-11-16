Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном
Юрий Горбунов с младшим сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Украинский телеведущий Юрий Горбунов растрогал сеть новым фото с младшим сыном Даниилом. Шоумен показал, как нянчится с малышом, пока мама Катя Осадчая занята на работе.
Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Так, 3-месячный малыш лежит на кровати, а звездный папа склонился над ним и кормит из бутылочки.
"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал милый кадр Горбунов.
Юрий Горбунов показал, как заботится о младшем сыночке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пользователи сети оценили усилия заботливого папы и расхвалили его в комментариях. Некоторые посоветовали рожать уже и дочку "для комплекта".
- Як мило!!! Така іділія, татко та син!
- Какой Вы молодец!
- Яка милота
- Грудью надо кормить ..а не на зйомках... ребенок есть ребенок.
- Прекрасні незабутні моменти
- Здорова, когда в доме гармония
- Молодець татко!
- Ви - приклад справжнього Батька
- Очень трогательное фото
- Как это мило. Вы умничка. Так и должно быть в жизни каждого ребёнка
- Дбайливий татусь
- Мимишки. Молодцы мужики, справляются
- ОЦЕ БАТЬКО І Я РОЗУМІЮ! Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект
Напомним, ранее Юрий Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына Ивана.