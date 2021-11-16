Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном

Украинский телеведущий Юрий Горбунов растрогал сеть новым фото с младшим сыном Даниилом. Шоумен показал, как нянчится с малышом, пока мама Катя Осадчая занята на работе.

Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram .

Так, 3-месячный малыш лежит на кровати, а звездный папа склонился над ним и кормит из бутылочки.

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал милый кадр Горбунов.

Юрий Горбунов показал, как заботится о младшем сыночке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили усилия заботливого папы и расхвалили его в комментариях. Некоторые посоветовали рожать уже и дочку "для комплекта".