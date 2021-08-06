Пока папа на работе: беременная Осадчая показала, как развлекается с сыном в Турции

Беременная третьим ребенком Катя Осадчая старается по полной насладиться этим летом. Сейчас она вместе с младшим сыном Иваном отдыхает на турецком побережье . С ними был и Юрий Горбунов, однако он вынужден был вернуться к работе. Ну а его супруга показала, как проводит время в отсутствие любимого.

Красочным фото из бассейна Катя поделилась в Instagram.

Ведущая запечатлена в черном купальнике без бретелей с пикантным декольте. Ее волосы собраны в пучок, а на лице нет макияжа.

Осадчая держит на руках 4-летнего сыночка, который нежно обнимает маму, а та тянется его поцеловать.

Катя Осадчая показала нежности с сыном на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - подписала трогательный кадр звездная мама.

"А татко вже на роботі", - отметил Горбунов в комментарии.

Подписчики же заверили Катю, что мама будет нужна всегда, и оставили ей теплые отзывы.