Пока папа на работе: беременная Осадчая показала, как развлекается с сыном в Турции
Беременная третьим ребенком Катя Осадчая старается по полной насладиться этим летом. Сейчас она вместе с младшим сыном Иваном отдыхает на турецком побережье. С ними был и Юрий Горбунов, однако он вынужден был вернуться к работе. Ну а его супруга показала, как проводит время в отсутствие любимого.
Красочным фото из бассейна Катя поделилась в Instagram.
Ведущая запечатлена в черном купальнике без бретелей с пикантным декольте. Ее волосы собраны в пучок, а на лице нет макияжа.
Осадчая держит на руках 4-летнего сыночка, который нежно обнимает маму, а та тянется его поцеловать.
Катя Осадчая показала нежности с сыном на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - подписала трогательный кадр звездная мама.
"А татко вже на роботі", - отметил Горбунов в комментарии.
Подписчики же заверили Катю, что мама будет нужна всегда, и оставили ей теплые отзывы.
- Мама буде потрібна завжди. А такі моменти цінні у будь якому віці
- Це правда, потрібно ловити моменти.
- Бажаю вам бути потрібною завжди
- Мама завжди потрібна. Милуюся Вашими світлинами та цінностями. Будьте щасливі!
- Класні
- Золоті слова
- Лучшее чувство в мире
- Мамин хлопчик!
Напомним, ранее Катя Осадчая в полосатом купальнике показала внушительный животик и рассказала, что успела сделать за лето.