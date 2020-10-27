Экс-участник "Танцев со звездами" порадовал поклонниц привлекательным торсом

Тарас Цымбалюк признался в Instagram, как шоу "Танцы со звездами" изменило его жизнь

Бывший участник шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк порадовал поклонниц не менее откровенными фотографиями своего полуобнаженного тела и поделился откровенными признаниями в Instagram.

Так, именитый украинский артист рассказал в своем посте, что целых три месяца не посещал спортивный зал и не занимался спортом. Со слов Тараса, такой длительный перерыв произошел потому, что участие в "Танцах со звездами" забирало у него все силы, поэтому энергии на физические упражнения банально не хватало.

Но актер не расстроен из-за того, что обстоятельства сложились именно таким образом. Он считает, что в длинном перерыве есть свои преимущества. Например, было много времени, чтобы обдумать, каким видам тренировок следует уделять больше внимания.

А также кумир украинцев признается, что начал сильнее ценить возможность посещать спортзал.

"Иногда стоит что-то отложить, чтобы еще с большей любовью и уважением к этому вернуться", - написал актер.

Интересно, что первые тренировки после паузы дали очень заметный результат. Это удивило даже самого Тараса.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Также, звездный актер рассказал про любимые виды тренировок - он уделяет особое внимание группам мышц, но не стремится увеличить их размер, зато развивает технические показатели и планирует попробовать себя в силовых дисциплинах.

Снимки в посте получили множество одобрительных комментариев.

"Благодаря таким людям, как ты, я наконец-то приобрела абонемент в тренажерный зал, начала ходить на тренировки и перешла на овсянку", - прокомментировала фото одна из поклонниц.

Безусловно, Тарас Цымбалюк стал для многих примером для подражания, ведь даже несмотря на длительное отсутствие тренировок, он в прекрасной форме.

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