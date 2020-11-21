Полет в космос: "холостячка" Мишина впервые поцеловалась с участником шоу

На реалити "Холостячка" состоялся первый поцелуй

Ксения Мишина в пятом выпуске шоу "Холостячка" впервые слилась в поцелуе с одним из участников. Романтический и долгожданный для многих зрителей момент случился на экстремальном свидании в пустыне.

В 1 сезоне 5 выпуска популярного реалити 31-летняя украинская актриса отправилась на третье рандеву с Александром Эллертом.

Кавалер приготовил для Мишиной яркую программу для активного отдыха и устроил поездку на квадроциклах в Олешковских песках, после чего пара танцевала под звездным небом в пустыне.

Ксения Мишина и Саша Эллерт гоняли на квадроциклах по пустыне (фото: stb.ua)

Ксения и Александр смогли откровенно поговорить, и затем нежно поцеловались.

"Холостячка" сравнила поцелуй с полетом в космос и отметила, что возможно потом пожалеет о случившемся, однако "не в состоянии сопротивляться и устоять перед Сашей".

"Холостячка" Ксения Мишина поцеловалась с Сашей Эллертом (фото: stb.ua)

Также актриса рассказала, что Эллерт открылся для нее с другой стороны, назвала нежным и добрым и призналась, что обожает таких мужчин.

Напомним, что недавно "холостячка" Мишина назвала главный залог успеха мужчины у девушек.

Ранее мы писали о том, что рандеву героини "Холостячки" обернулось похищением, а спор между соперниками - дракой.